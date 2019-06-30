Стоимость «Манчестер Юнайтед» снизилась на € 1,2 млрд

По информации источника, стоимость английского клуба упала более чем на £ 1 млрд (около € 1,2 млрд). В августе прошлого года акции «Манчестер Юнайтед» торговались на уровне £ 21,82 за акцию. В пятницу, 28 июня торги закрылись на отметке £ 14,24 за акцию. Таким образом, стоимость «Манчестер Юнайтед» снизилась с £ 3,52 млрд (около € 3,9 млрд) до £ 2,25 млрд (примерно € 2,5 млрд).