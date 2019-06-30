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13:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Стоимость «Манчестер Юнайтед» снизилась на € 1,2 млрд

Стоимость «Манчестер Юнайтед» резко снизилась на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи, сообщает Mirror.

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Источник: AP 2019

По информации источника, стоимость английского клуба упала более чем на £ 1 млрд (около € 1,2 млрд). В августе прошлого года акции «Манчестер Юнайтед» торговались на уровне £ 21,82 за акцию. В пятницу, 28 июня торги закрылись на отметке £ 14,24 за акцию. Таким образом, стоимость «Манчестер Юнайтед» снизилась с £ 3,52 млрд (около € 3,9 млрд) до £ 2,25 млрд (примерно € 2,5 млрд).

Отмечается, что болельщики недовольны правлением «Манчестер Юнайтед» семейством Глейзеров, которые приобрели английский клуб в 2003 году за £ 790 млн (около € 880 млн). В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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