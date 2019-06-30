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14:21 (мск), источник: Газета.Ру

Стал известен новый капитан «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва станет новым капитаном клуба, сообщает A Bola.

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Источник: Reuters

По информации издания, такое решение принял главный тренер клуба Хосеп Гвардиола.

Бывший капитан команды Венсан Компани покинул «Манчестер Сити» после завершения сезона и перешел в бельгийский «Андерлехт».

Сильва выступает за английскую команду с 2010 года. В составе команды он четырежды чемпион Англии и обладатель Кубка английской лиги, а также дважды — Кубка и Суперкубка Англии.

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