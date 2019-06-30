Стал известен новый капитан «Манчестер Сити»
Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва станет новым капитаном клуба, сообщает A Bola.
Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва станет новым капитаном клуба, сообщает A Bola.
По информации издания, такое решение принял главный тренер клуба Хосеп Гвардиола.
Бывший капитан команды Венсан Компани покинул «Манчестер Сити» после завершения сезона и перешел в бельгийский «Андерлехт».
Сильва выступает за английскую команду с 2010 года. В составе команды он четырежды чемпион Англии и обладатель Кубка английской лиги, а также дважды — Кубка и Суперкубка Англии.