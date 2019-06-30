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13:38 (мск), источник: Прессбол

Агент Артема Милевского: 370 дней голевой засухи окончены. Сахара позади

Агент украинского форварда брестского «Динамо» Артема Милевского Александр Панков в своем инстаграм-аккаунте отреагировал на первый гол футболиста в сезоне.

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Источник: AFP 2019

«370 дней голевой засухи окончены. Сахара позади. Последний раз Владимирович забивал 25 июня 2018 в ворота “Городеи”. Уверен, что этот гол даст большую уверенность Кабану и его партнерам. Все только начинается. Кстати, “ассистик” на Лаптева тоже зашел. Брест мчится к мечте», — написал Панков.

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