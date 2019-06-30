В Испании появился футбольный клуб «Плоская Земля»

Президент клуба Хави Повес объяснил решение желанием поддержать приверженцев теории плоской Земли. По его мнению, его футбольный клуб поможет поддерживать постоянный интерес СМИ к этому вопросу.

«Создание клуба, посвященного этому движению, является лучшим способом постоянного присутствия в средствах массовой информации. “Плоская Земля” — первый футбольный клуб, чьи болельщики объединены самой важной вещью — идеей», — заявил Повес.