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14:18 (мск), источник: Lenta.Ru

В Испании появился футбольный клуб «Плоская Земля»

Испанский футбольный клуб «Мостолес Баломпье», выступающий в четвертом по силе дивизионе чемпионата страны, сменил название на «Плоская Земля». Об этом сообщает Marca.

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Президент клуба Хави Повес объяснил решение желанием поддержать приверженцев теории плоской Земли. По его мнению, его футбольный клуб поможет поддерживать постоянный интерес СМИ к этому вопросу.

«Создание клуба, посвященного этому движению, является лучшим способом постоянного присутствия в средствах массовой информации. “Плоская Земля” — первый футбольный клуб, чьи болельщики объединены самой важной вещью — идеей», — заявил Повес.

Сторонники теории плоской Земли полагают, что НАСА обманывает жителей планеты о ее форме. Современной науке якобы выгодно поддерживать веру в круглую планету, потому что на космическую отрасль выделяются миллиарды, полагают «плоскоземельщики».

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