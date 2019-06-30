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15:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Девушка-арбитр подшутила над футболистом с помощью платка

Бразильский арбитр Фернанда Коломбо подшутила над футболистом, достав платок вместо красной карточки. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Танкреди Палмьери.

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Коломбо обслуживала товарищеский матч в Колумбии. В одном из эпизодов она подбежала к игроку и сделала вид, что тянется за карточкой. На самом деле она вынула из кармана платок и вытерла лоб.

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Коломбо, в прошлом модель, завершила карьеру судьи в 2018 году, и теперь выступает в роли комментатора. В порядке исключения она согласилась поработать на вышеупомянутом матче.

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11:12 (мск)© Ньюстюб
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