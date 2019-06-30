Девушка-арбитр подшутила над футболистом с помощью платка
Бразильский арбитр Фернанда Коломбо подшутила над футболистом, достав платок вместо красной карточки. Видео опубликовано в
Бразильский арбитр Фернанда Коломбо подшутила над футболистом, достав платок вместо красной карточки. Видео опубликовано в
Коломбо обслуживала товарищеский матч в Колумбии. В одном из эпизодов она подбежала к игроку и сделала вид, что тянется за карточкой. На самом деле она вынула из кармана платок и вытерла лоб.
Коломбо, в прошлом модель, завершила карьеру судьи в 2018 году, и теперь выступает в роли комментатора. В порядке исключения она согласилась поработать на вышеупомянутом матче.