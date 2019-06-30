Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.06
Барри Таун0
Клифтонвилл0
Футбол. Еврокубки
27.06
Клаксвик5
Тре Фиори1
Футбол. Еврокубки
27.06
Сант-Хулия3
Европа2
Футбол. Еврокубки
27.06
Приштина1
Сент-Джозефс1
Футбол. Еврокубки
27.06
Баллимена Юнайтед2
Рунавик0
Футбол. Еврокубки
27.06
Ла Фиорита0
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
21«Чертаново» разгромило «Шеффилд». Полиция вывела фанатов
20Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста
16:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Окжетпес» разгромил «Атырау» и прервал серию из пяти матчей без побед

Кокшетауский «Окжетпес» разгромил «Атырау» в домашнем матче 16-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра прошла сегодня, 30 июня, и завершилась со счетом 3:0.

Читайте также
Полузащитник сборной Литвы с опытом игры в Англии перешел в «Окжетпес»

Счет был открыт в компенсированное время первого тайма, когда нападающий «Окжетпеса» Танат Нусербаев реализовал пенальти за фол украинского защитника «Атырау» Ризвана Аблитарова. При этом голкипер «нефтяников» Владимир Логиновский едва не парировал удар.

Второй мяч был забит на 62-й минуте, а его автором стал бразильский форвард Данило Алмейда Алвес, который в третий раз отличился в КПЛ-2019. Окончательный счет на 88-й минуте установил полузащитник Санат Жумаханов, удачно вышедший на замену и забивший свой четвертый гол в чемпионате.

Эта победа помогла «Окжетпесу» прервать неудачную серию из пяти игр (четыре поражения и одна ничья), а «Атырау» не может выиграть седьмой матч подряд в КПЛ (четыре ничьи и три поражения). С 18 очками кокшетаусцы идут восьмыми, а «Атырау» с 12 баллами занимает предпоследнее, 11-е, место.

Окжетпес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атырау
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанский супертяж получил в соперники нокаутировавшего Майка Тайсона 45-летнего боксера
Россияне завоевали 109 медалей на Европейских играх в Минске
«Локомотив» объявил об уходе чемпиона России по футболу
Кто подталкивает Алину Загитову к завершению карьеры?
Медведева выступит в Японии в образе Сейлор Мун (фото, видео)
Пилот «Ред Булла» прервал гегемонию «Мерседеса» в «Формуле-1»
Белорусский футболист забил ножницами в падении (видео)
Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь