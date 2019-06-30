«Окжетпес» разгромил «Атырау» и прервал серию из пяти матчей без побед

Игра прошла сегодня, 30 июня, и завершилась со счетом 3:0.

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Счет был открыт в компенсированное время первого тайма, когда нападающий «Окжетпеса» Танат Нусербаев реализовал пенальти за фол украинского защитника «Атырау» Ризвана Аблитарова. При этом голкипер «нефтяников» Владимир Логиновский едва не парировал удар.

Второй мяч был забит на 62-й минуте, а его автором стал бразильский форвард Данило Алмейда Алвес, который в третий раз отличился в КПЛ-2019. Окончательный счет на 88-й минуте установил полузащитник Санат Жумаханов, удачно вышедший на замену и забивший свой четвертый гол в чемпионате.