«Тобол» победил «Жетысу» и сместил «Астану» с первого места в КПЛ

Игра прошла сегодня, 30 июня, в Талдыкоргане и завершилась со счетом 0:1.

Победу «Тоболу» принес защитник сборной ЦАР Фернандер Кассай, который на 32-й минуте замкнул подачу грузинского хавбека Ники Квеквескири с углового.