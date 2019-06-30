«Тобол» победил «Жетысу» и сместил «Астану» с первого места в КПЛ
Футболисты «Жетысу» проиграли костанайскому «Тоболу» в домашнем матче 16-го тура казахстанской
Футболисты «Жетысу» проиграли костанайскому «Тоболу» в домашнем матче 16-го тура казахстанской
Игра прошла сегодня, 30 июня, в Талдыкоргане и завершилась со счетом 0:1.
Победу «Тоболу» принес защитник сборной ЦАР Фернандер Кассай, который на 32-й минуте замкнул подачу грузинского хавбека Ники Квеквескири с углового.
С 38 очками «Тобол» единолично возглавил таблицу, опережая «Астану» на три балла. На шестом месте с 23 очками идет «Жетысу».