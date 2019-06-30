Белорусский футболист забил ножницами в падении

На шестой минуте встречи Савицкий нанес точный удар боковыми ножницами в падении, откликнувшись на навес Алексея Хобленко. Матч завершился крупной победой брестского клуба — 5:1.

После 13 туров «Динамо» возглавляет турнирную таблицу с 33 очками. Идущий вторым БАТЭ имеет матч в запасе и отстает от лидера на пять очков.