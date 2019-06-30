Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.06
Барри Таун0
Клифтонвилл0
Футбол. Еврокубки
27.06
Клаксвик5
Тре Фиори1
Футбол. Еврокубки
27.06
Сант-Хулия3
Европа2
Футбол. Еврокубки
27.06
Приштина1
Сент-Джозефс1
Футбол. Еврокубки
27.06
Баллимена Юнайтед2
Рунавик0
Футбол. Еврокубки
27.06
Ла Фиорита0
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
21«Чертаново» разгромило «Шеффилд». Полиция вывела фанатов
20Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста
17:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Белорусский футболист забил ножницами в падении

Полузащитник брестского «Динамо» Павел Савицкий забил мяч в матче чемпионата Белоруссии против «Ислочи». Видео опубликовано на YouTube-канале турнира.

Наверх

На шестой минуте встречи Савицкий нанес точный удар боковыми ножницами в падении, откликнувшись на навес Алексея Хобленко. Матч завершился крупной победой брестского клуба — 5:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

После 13 туров «Динамо» возглавляет турнирную таблицу с 33 очками. Идущий вторым БАТЭ имеет матч в запасе и отстает от лидера на пять очков.

Ислочь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Брс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В СССР каратистов ждали суд и лагеря. Но их покрывало КГБ
Названы условия содержания Мамаева в колонии
Россияне завоевали 109 медалей на Европейских играх в Минске
«Локомотив» объявил об уходе чемпиона России по футболу
Кто подталкивает Алину Загитову к завершению карьеры?
Медведева выступит в Японии в образе Сейлор Мун (фото, видео)
Пилот «Ред Булла» прервал гегемонию «Мерседеса» в «Формуле-1»
Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь