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18:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» на последних секундах вырвал победу у «Ордабасы» в гостях

Шымкентский «Ордабасы» проиграл кызылординскому «Кайсару» в домашнем матче 16-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 30 июня, на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова и завершилась со счетом 1:2.

В первом тайме команды обменялись голами. На 37-й минуте форвард из ДР Конго Куле Мбомбо провел свой четвертый мяч в сезоне и вывел «Кайсар» вперед, но на 40-й нападающий сборной Казахстана и «Ордабасы» Тохтар Жангылышбай забил восьмой гол в КПЛ-2019 и сравнял счет.

Победу «Кайсару» принес 21-летний форвард Оркен Махан, который вышел на замену на 85-й минуте, а на 97-й забил первый в карьере гол в КПЛ.

Для «Кайсара» эта победа стала девятой в КПЛ-2019, а «Ордабасы» потерпел второе поражение. С 30 очками шымкентцы идут третьими, опережая кызылординцевпо дополнительным показателям.

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