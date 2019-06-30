«Кайсар» на последних секундах вырвал победу у «Ордабасы» в гостях
Шымкентский «Ордабасы» проиграл кызылординскому «Кайсару» в домашнем матче 16-го тура казахстанской
Шымкентский «Ордабасы» проиграл кызылординскому «Кайсару» в домашнем матче 16-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 30 июня, на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова и завершилась со счетом 1:2.
В первом тайме команды обменялись голами. На 37-й минуте форвард из ДР Конго Куле Мбомбо провел свой четвертый мяч в сезоне и вывел «Кайсар» вперед, но на 40-й нападающий сборной Казахстана и «Ордабасы» Тохтар Жангылышбай забил восьмой гол в КПЛ-2019 и сравнял счет.
Победу «Кайсару» принес 21-летний форвард Оркен Махан, который вышел на замену на 85-й минуте, а на 97-й забил первый в карьере гол в КПЛ.
Для «Кайсара» эта победа стала девятой в КПЛ-2019, а «Ордабасы» потерпел второе поражение. С 30 очками шымкентцы идут третьими, опережая кызылординцевпо дополнительным показателям.