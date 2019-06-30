Форвард сборной Казахстана принес «Шахтеру» победу над «Таразом»

Игра проходила сегодня, 30 июня, и завершилась со счетом 1:0.

Для «Шахтера» эта победа стала шестой в КПЛ-2019, а «Тараз» потерпел десятое поражение. С 22 очками карагандинцы идут седьмыми, а команда Вахида Масудова с 12 баллами идет десятой.