Форвард сборной Казахстана принес «Шахтеру» победу над «Таразом»
Карагандинский «Шахтер» победил «Тараз» в домашнем матче 16-го тура казахстанской
Карагандинский «Шахтер» победил «Тараз» в домашнем матче 16-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 30 июня, и завершилась со счетом 1:0.
Победу «Шахтеру» принес гол нападающего сборной Казахстана Оралхана Омиртаева, который забил на 15-й минуте.
Для «Шахтера» эта победа стала шестой в КПЛ-2019, а «Тараз» потерпел десятое поражение. С 22 очками карагандинцы идут седьмыми, а команда Вахида Масудова с 12 баллами идет десятой.