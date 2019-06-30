Гвардиола: Я бы хотел выиграть Лигу чемпионов, но АПЛ для меня в приоритете

«Я заканчиваю сезоны очень уставшим, но когда выигрываешь трофеи, то усталость переносится легче. Победы затягивают и дают энергию. Поэтому в этом плане чемпионат вне конкуренции. Вот почему когда мне говорят: «Но он же не выиграл Лигу чемпионов» — я отвечаю, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов, но чемпионат — это то, что заставляет игроков следовать за тобой, потому что у вас есть возможность одерживать победы каждые три дня. Но если ты проигрываешь, то игроки теряют веру в тебя. Чемпионат определяет всё. Поэтому национальный чемпионат является для меня приоритетом.