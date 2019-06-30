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18:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола: Я бы хотел выиграть Лигу чемпионов, но АПЛ для меня в приоритете

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему он отдаёт приоритет чемпионату Англии перед Лигой чемпионов.

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Источник: AP 2019

«Я заканчиваю сезоны очень уставшим, но когда выигрываешь трофеи, то усталость переносится легче. Победы затягивают и дают энергию. Поэтому в этом плане чемпионат вне конкуренции. Вот почему когда мне говорят: «Но он же не выиграл Лигу чемпионов» — я отвечаю, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов, но чемпионат — это то, что заставляет игроков следовать за тобой, потому что у вас есть возможность одерживать победы каждые три дня. Но если ты проигрываешь, то игроки теряют веру в тебя. Чемпионат определяет всё. Поэтому национальный чемпионат является для меня приоритетом.

Стать чемпионом в Англии очень сложно. Доказательством этого является тот факт, что в АПЛ команда впервые за последние 11 лет защитила свой титул. А вот «Барселона» делает это постоянно. Напротив, «Ливерпуль» 30 лет не выигрывает чемпионат, но мы все видели, на что была способна эта команда в минувшем сезоне, — приводит слова Гвардиолы Diari Ara.

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