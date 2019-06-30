«Кайрат» победил «Астану» в центральном матче 16-го тура и поднялся на третье место в КПЛ

Игра проходила сегодня, 30 июня, в Павлодаре и завершилась со счетом 0:2.

Оба гола «Кайрат» забил во втором тайме. На 68-й минуте сербский защитник Раде Дугалич отличился после розыгрыша углового, а на 71-й счет 2:0 сделал хавбек Айбол Абикен.

В первом тайме у «Астаны» из-за офсайда был отменен гол румынского полузащитника Дорина Ротариу. В стартовом составе у действующего чемпиона вышел исландский новичок Рунар Мар Сигурьонссон, а у «Кайрата» — форвард Еркебулан Сейдахмет, вернувшийся в КПЛ после выступлений за российскую «Уфу» и болгарский «Левски».

Для «Астаны» это поражение стало пятым в КПЛ-2019, а «Кайрат» одержал десятую победу. С 35 очками столичный клуб идет вторым, отставая на три балла от «Тобола», а алматинцы с 32 баллами поднялись на третью строчку. При этом «Астана» сыграла 18 игр, костанайцы — 16, а алматинцы — 17.