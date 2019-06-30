«Кайрат» победил «Астану» в центральном матче 16-го тура и поднялся на третье место в КПЛ
Футболисты «Астаны» проиграли алматинскому «Кайрату» в номинально домашнем матче 16-го тура казахстанской
Футболисты «Астаны» проиграли алматинскому «Кайрату» в номинально домашнем матче 16-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 30 июня, в Павлодаре и завершилась со счетом 0:2.
Оба гола «Кайрат» забил во втором тайме. На 68-й минуте сербский защитник Раде Дугалич отличился после розыгрыша углового, а на 71-й счет 2:0 сделал хавбек Айбол Абикен.
В первом тайме у «Астаны»
Для «Астаны» это поражение стало пятым в КПЛ-2019, а «Кайрат» одержал десятую победу. С 35 очками столичный клуб идет вторым, отставая на три балла от «Тобола», а алматинцы с 32 баллами поднялись на третью строчку. При этом «Астана» сыграла 18 игр, костанайцы — 16, а алматинцы — 17.
В других матчах тура «Тобол» в гостях победил «Жетысу» — 1:0, «Ордабасы» уступил «Кайсару» — 1:2, «Шахтер» обыграл «Тараз» — 1:0, «Актобе» переиграл «Иртыш» — 2:1, а «Окжетпес» разгромил «Атырау» — 3:0.