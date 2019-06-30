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19:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» победил «Астану» в центральном матче 16-го тура и поднялся на третье место в КПЛ

Футболисты «Астаны» проиграли алматинскому «Кайрату» в номинально домашнем матче 16-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 30 июня, в Павлодаре и завершилась со счетом 0:2.

Оба гола «Кайрат» забил во втором тайме. На 68-й минуте сербский защитник Раде Дугалич отличился после розыгрыша углового, а на 71-й счет 2:0 сделал хавбек Айбол Абикен.

В первом тайме у «Астаны» из-за  офсайда был отменен гол румынского полузащитника Дорина Ротариу. В стартовом составе у действующего чемпиона вышел исландский новичок Рунар Мар Сигурьонссон, а у «Кайрата» — форвард Еркебулан Сейдахмет, вернувшийся в КПЛ после выступлений за российскую «Уфу» и болгарский «Левски».

Для «Астаны» это поражение стало пятым в КПЛ-2019, а «Кайрат» одержал десятую победу. С 35 очками столичный клуб идет вторым, отставая на три балла от «Тобола», а алматинцы с 32 баллами поднялись на третью строчку. При этом «Астана» сыграла 18 игр, костанайцы — 16, а алматинцы — 17.

В других матчах тура «Тобол» в гостях победил «Жетысу» — 1:0, «Ордабасы» уступил «Кайсару» — 1:2, «Шахтер» обыграл «Тараз» — 1:0, «Актобе» переиграл «Иртыш» — 2:1, а «Окжетпес» разгромил «Атырау» — 3:0.

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