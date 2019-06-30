Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.06
Барри Таун0
Клифтонвилл0
Футбол. Еврокубки
27.06
Клаксвик5
Тре Фиори1
Футбол. Еврокубки
27.06
Сант-Хулия3
Европа2
Футбол. Еврокубки
27.06
Приштина1
Сент-Джозефс1
Футбол. Еврокубки
27.06
Баллимена Юнайтед2
Рунавик0
Футбол. Еврокубки
27.06
Ла Фиорита0
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
20Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста
19«Краснодар» — ЦСКА: разбитые головы и гол Мартыновича Акинфееву
19:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» одержал волевую победу над «Иртышом»

Футболисты «Актобе» одержали волевую победу над «Иртышом» в домашнем матче 16-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра проходила сегодня, 30 июня, и завершилась со счетом 2:1.

На 11-й минуте форвард Тимур Мульдинов вывел «Иртыш» вперед, но голы хавбека Асланбека Какимова на 68-й и защитника Виталия Волкова на 83-й принесли «Актобе» волевую победу. Причем Волков забил прямым ударом со штрафного.

Для «Актобе» эта победа стала третьей в КПЛ-2019, причем до 16-го тура команда Александра Седнева выигрывала 20 апреля в матче как раз против «Иртыша» (1:0). Теперь у «Актобе» стало «-1» очко — таким образом, «красно-белые» отыграли 11 из 12 отобранных ФИФА баллов.

Для «Иртыша» это поражение стало 11-м в КПЛ-2019, но первым — под руководством нового тренера Милана Милановича. С 15 очками павлодарцы идут девятыми.

В других матчах тура «Астана» проиграла «Кайрату» — 0:2, «Тобол» в гостях победил «Жетысу» — 1:0, «Ордабасы» уступил «Кайсару» — 1:2, «Шахтер» обыграл «Тараз» — 1:0, а «Окжетпес» разгромил «Атырау» — 3:0.

Иртыш П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Актобе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанский супертяж получил в соперники нокаутировавшего Майка Тайсона 45-летнего боксера
Дерби «Спартака» и ЦСКА: удаление Набабкина и странный судья
Российские баскетболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы
Кто подталкивает Алину Загитову к завершению карьеры?
IAAF в 2014 году не наказала британских легкоатлетов за допинг
Пилот «Ред Булла» прервал гегемонию «Мерседеса» в «Формуле-1»
«Зе Луиш может остаться»: Федун — о трансферах «Спартака»
Денис Глушаков станцевал лезгинку на тренировке «Ахмата» (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь