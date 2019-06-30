«Актобе» одержал волевую победу над «Иртышом»

Игра проходила сегодня, 30 июня, и завершилась со счетом 2:1.

На 11-й минуте форвард Тимур Мульдинов вывел «Иртыш» вперед, но голы хавбека Асланбека Какимова на 68-й и защитника Виталия Волкова на 83-й принесли «Актобе» волевую победу. Причем Волков забил прямым ударом со штрафного.

Для «Актобе» эта победа стала третьей в КПЛ-2019, причем до 16-го тура команда Александра Седнева выигрывала 20 апреля в матче как раз против «Иртыша» (1:0). Теперь у «Актобе» стало «-1» очко — таким образом, «красно-белые» отыграли 11 из 12 отобранных ФИФА баллов.

Для «Иртыша» это поражение стало 11-м в КПЛ-2019, но первым — под руководством нового тренера Милана Милановича. С 15 очками павлодарцы идут девятыми.