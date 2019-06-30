Григорчук объяснил поражение от «Кайрата» и высказался о чемпионской гонке КПЛ
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал поражение от «Кайрата» в номинально домашнем матче 16-го тура казахстанской
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал поражение от «Кайрата» в номинально домашнем матче 16-го тура казахстанской
Игра в Павлодаре завершилась со счетом 0:2.
— Мы проиграли, но у меня нет претензий к своей команде, они показали очень хорошую самоотдачу, старание. Очень плохо, что мы не забили свои моменты, забей, нам бы было психологически намного легче. В итоге соперник воспользовался нашими малейшими ошибками, что вылилось в то, что мы пропустили легкие голы.
Еще раз повторюсь. У меня нет претензий к команде, так как они сыграли хорошо, за исключением реализации моментов, — цитирует Григорчука официальный сайт «Астаны».
— После прошлого матча вы высказали тревогу, касательно усиления.
— Вы видели, что сегодня у нас вышел новый футболист. Мы понимаем, что Рунар еще полностью не готов, но мы должны наилучшим образом подготовить его и команду к еврокубкам, поэтому даем ему много игрового времени.
Что касается укрепления, то работа ведется, и вы в ближайшее время услышите о новичках команды. Для нас важно, чтобы игроки приехали в хорошем функциональном состоянии, а мы постараемся как можно быстрее их интегрировать в команду.
— Можно ли сказать, что второй гол стал итогом потери концентрации?
— Там была ошибка на ровном месте, она носила психологический характер. Ребята расстроились, пропустив гол, так как по игре мы могли рассчитывать абсолютно на другой результат.
— Кто на ваш взгляд фаворит в чемпионской гонке?
— Я не думаю, что
Отметим, что «Астана» с 35 очками идет второй, отставая на три балла от «Тобола», а «Кайрат» с 32 очками поднялся на третью строчку. При этом столичный клуб сыграл 18 игр, костанайцы — 16, а алматинцы — 17.