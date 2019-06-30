Григорчук объяснил поражение от «Кайрата» и высказался о чемпионской гонке КПЛ

Игра в Павлодаре завершилась со счетом 0:2.

— Мы проиграли, но у меня нет претензий к своей команде, они показали очень хорошую самоотдачу, старание. Очень плохо, что мы не забили свои моменты, забей, нам бы было психологически намного легче. В итоге соперник воспользовался нашими малейшими ошибками, что вылилось в то, что мы пропустили легкие голы.

Еще раз повторюсь. У меня нет претензий к команде, так как они сыграли хорошо, за исключением реализации моментов, — цитирует Григорчука официальный сайт «Астаны».

— После прошлого матча вы высказали тревогу, касательно усиления. Что-то меняется в этом плане?

— Вы видели, что сегодня у нас вышел новый футболист. Мы понимаем, что Рунар еще полностью не готов, но мы должны наилучшим образом подготовить его и команду к еврокубкам, поэтому даем ему много игрового времени.

Что касается укрепления, то работа ведется, и вы в ближайшее время услышите о новичках команды. Для нас важно, чтобы игроки приехали в хорошем функциональном состоянии, а мы постараемся как можно быстрее их интегрировать в команду.

— Можно ли сказать, что второй гол стал итогом потери концентрации?

— Там была ошибка на ровном месте, она носила психологический характер. Ребята расстроились, пропустив гол, так как по игре мы могли рассчитывать абсолютно на другой результат.

— Кто на ваш взгляд фаворит в чемпионской гонке?

— Я не думаю, что что-то поменялось с началом чемпионата. Был отрезок, когда мы лидировали с большим отрывом, теперь «Тобол» впереди. Так что думаю, что четыре-пять команд продолжат еще борьбу за чемпионство до конца чемпионата.