Шпилевский оценил дебют Сейдахмета за «Кайрат» и рассказал о победе над «Астаной»

Игра в Павлодаре завершилась со счетом 0:2.

— Очень рады победе, потому что мы заслуживали побед и в других матчах с лидерами, где-то не хватило удачи с «Тоболом», «Кайсаром», в первом матче с «Астаной». Ребята упорно работали и шли к этой победе, поэтому я ими очень горжусь.

Но нужно понимать, что это лишь один шаг на пути к нашей цели, поэтому сегодня радуемся, а завтра уже готовимся к следующему матчу против «Ордабасы». «Астане» же желаю удачи, особенно в матче квалификации Лиги чемпионов, — цитирует Шпилевского официальный сайт «Астаны».

— На ваш взгляд насколько ключевым стал выход Исламбека Куата во втором тайме?

— Факт, что он помог команде. Он усилил остроту в атаке, поэтому я рад его выходу на поле.

— Когда стало понятно, что Еркебулан Сейдахмет готов сыграть полный матч?

— Еркебулан находится с нами 10−14 дней, тренировался индивидуально. Когда его заявили, он уже полноценно начал работать с командой. Мы смотрели на его состояние, на то, как он вольется в нашу схему, над которой ребята работают уже полгода. Сегодня выпустили, надеялись на его неординарное мышление, юношеская игривость.

Он очень талантливый футболист, который провел очень хороший матч, но ему еще есть куда расти и он открыт к работе. Также меня радует тот факт, что сегодня в стартовом составе вышло всего три иностранца, что показывает правильность нашего доверия футболистам, которые отвечают нам своей качественной игрой.

— Уход Яна Вороговского в Бельгию — потеря для «Кайрата»?

— Я очень рад за Яна. Конечно, для нас это риск, но я горжусь за него и за его прогресс, и он заслужил следующий шаг вперед. У нас есть конкуренция на этой позиции — Гафуржан Суюмбаев, Сергей Кейлер и молодые ребята с «Жастара».

— Кто на ваш взгляд фаворит в борьбе за чемпионство?

— Как никогда в чемпионате интересная борьба в верху, но я не хочу смотреть в таблицу, хочу биться от матча к матчу.