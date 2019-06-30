«Кайсар» посвятил победу над «Ордабасы» бывшему акиму Кызылординской области

Игра завершилась со счетом 2:1, а решающий гол на последних секундах забил вышедший на замену 21-летний форвард Оркен Махан. Победу «Кайсар» посвятил Крымбеку Кушербаеву, который на этой неделе покинул пост акима Кызылординской области и стал главой администрации Президента РК.

«Хочу поздравить своих ребят с победой, с той работой, которую они проделали. Потому что впереди есть еще игры, и мы договаривались с ними о том, что обязательно необходимо побеждать сегодня.

Мы хотели сделать подарок Крымбеку Кушербаеву, мы сегодня играли ради него, мы готовы были «убивать» ради него. Он самый лучший и болельщик номер один нашей команды.

Мы очень довольны тем, что выполнили задание, ребята бились в такую тяжелую погоду, но показали характер с первой и до последней минуты. Очень важно, когда обе команды устали при ничейном счете, показать характер и это продемонстрировали игроки.

Я вдвойне рад и тому, что мы даем шанс нашим молодым игрокам и они отплатили мне, руководству и команде хорошей игрой. У нас очень хорошее будущее, потому что у нас есть очень хорошие игроки в «Байконуре» и молодежной команде «Кайсара».

И надо воспользоваться этим, но им нужно спокойствие, хорошие условия. И еще это благодаря акиму Крымбеку Кушербаеву, он создает хорошие перспективы в городе для профессионального и хорошего футбол, — цитирует Младенова официальный сайт «Ордабасы».

Также итоги матча подвел и главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе, который раскритиковал календарь.

«Порой футбол несправедлив. Мы показали лучшую игру в этом сезоне, но не забили во многих моментах и такие мячи пропустили. Еще раз повторюсь, бывает такая несправедливость в футболе, но надо перебороть ее. Конечно, игра была наша по всем направлениям, мы переиграли «Кайсар» и заслуживали победы. Но, кто больше забьет — тот и выигрывает. И надо забивать, ведь мы имели столько моментов. Мне интересно чего ждал судья в концовке игры, думаю, что там уже время матча закончилось. Непонятно. Но нужно это перебороть.

В целом, посмотрите, сколько игр прошло: после выездной игры с «Астаной» мы впервые проиграли, и то я думаю, что мы проиграли в своей лучшей игре. Для нас это должно послужить примером для того, чтобы встряхнуться. Честно скажу, у нас не было расслабленности после прошлого матча с «Астаной». Вы видели сами, уже на первой минуте игры мы упустили голевой момент.

К сожалению, бывает такое и нужно ребят поддержать, они показали очень хороший футбол, спасибо им за это. Только концентрация должна быть в такие моменты, надо до конца работать. Просто я не докричался, два раза мы упустили в последних минутах контратаку, что привело к угловому удару. Они стояли ««два на два», мы кричали, чтобы Мирзад Механович оставался сзади, но, к сожалению, не докричался я. Очень жаль, потому что мы заслуживали победу по хорошей игре. И точно не заслуживали проигрыша, но надо перебороть это, восстановиться и готовиться к следующим играм.

Сейчас у нас тяжелейший график наступает, впереди матч с «Кайратом», затем еврокубки и через три дня игра с «Тоболом», после чего мы вылетаем в Грузию и оттуда мы должны добраться в Атырау. Я просто хочу спросить тех людей, которые создают календарь: вы о футболистах то думаете? Мы с Грузии должны прилететь в Атырау и там играть. Но что поделать? Извиняюсь перед болельщикам, но это сложно делать, когда ты при этом показал блестящий футбол. Результат, конечно, неудовлетворительный, — сказал Цхададзе.