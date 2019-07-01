Чемпион мира Беллетти обучил Бузову финтам на «Камп Ноу»

Беллетти выступал за «Барселону» с 2004 по 2007 год. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, выиграл два Суперкубка страны, а также стал победителем Лиги чемпионов. За сборную Бразилии футболист сыграл 23 матча, в которых стал автором одного забитого мяча. В 2002 году Беллетти в составе национальной сборной стал чемпионом мира.