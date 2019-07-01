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09:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Чемпион мира Беллетти обучил Бузову финтам на «Камп Ноу»

Российская певица Ольга Бузова продолжает осваивать азы футбола, находясь в расположении каталонской «Барселоны».

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня девушку обучил финтам бывший защитник каталонцев Жулиано Беллетти, показавший ей, как правильно переступать через мяч.

Напомним, исполнительница приняла приглашение одного из спонсоров каталонцев, турецкой компании Beko, прожить 48 часов как игрок сине-гранатовых.

Беллетти выступал за «Барселону» с 2004 по 2007 год. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, выиграл два Суперкубка страны, а также стал победителем Лиги чемпионов. За сборную Бразилии футболист сыграл 23 матча, в которых стал автором одного забитого мяча. В 2002 году Беллетти в составе национальной сборной стал чемпионом мира.

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