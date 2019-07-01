Футболистка пошла купаться и исчезла

Футболистка отдыхала на озере с товарищами по команде.

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Она пошла купаться в водоеме, оказалась далеко от берега и пропала из виду. Через некоторое время подруги спортсменки заметили ее пропажу и вызвали помощь.

Отмечается, что прибывшие на место спасатели и водолазы обыскали дно озера, однако найти спортсменку не смогли. Поиски продолжаются, семья и одноклубники Исмаили надеются, что ее найдут живой.

24-летняя Исмаили выступает за «Янг Бойз» с 2011-го и является капитаном команды. С 2014 года она играет за сборную Швейцарии, в ее активе 10 матчей за национальную команду.