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09:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболистка пошла купаться и исчезла

Футболистка сборной Швейцарии и «Янг Бойз» Флориана Исмаили исчезла во время купания в озере Комо. Об этом сообщается на сайте швейцарского клуба.

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Футболистка отдыхала на озере с товарищами по команде.

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Она пошла купаться в водоеме, оказалась далеко от берега и пропала из виду. Через некоторое время подруги спортсменки заметили ее пропажу и вызвали помощь.

Отмечается, что прибывшие на место спасатели и водолазы обыскали дно озера, однако найти спортсменку не смогли. Поиски продолжаются, семья и одноклубники Исмаили надеются, что ее найдут живой.

24-летняя Исмаили выступает за «Янг Бойз» с 2011-го и является капитаном команды. С 2014 года она играет за сборную Швейцарии, в ее активе 10 матчей за национальную команду.

В мае 2018-го пятикратный чемпион мира по мотокроссу Эрик Геборс умер в пруду в Бельгии. Он пытался спасти из воды щенка, которого подарил жене.

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