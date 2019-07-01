«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»

Сумма трансфера 25-летнего футболиста составила € 12,9 млн. При этом сделка предусматривает бонусы в размере € 3,1 млн.



В минувшем сезоне Суарес провёл за «Барселону» 2 матча в чемпионате Испании, проведя на поле в общей сложности 17 минут. В зимнее трансферное окно хавбек перешёл в лондонский «Арсенал» на правах аренды. В чемпионате Англии он принял участие в 4 матчах, в сумме сыграв 67 минут. Контракт игрока с «Барселоной» действовал до лета 2021 года.