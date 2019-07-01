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00:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес продолжит карьеру в «Сельте», сообщает пресс-служба каталонского клуба.

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Источник: Reuters

Сумма трансфера 25-летнего футболиста составила € 12,9 млн. При этом сделка предусматривает бонусы в размере € 3,1 млн.

В минувшем сезоне Суарес провёл за «Барселону» 2 матча в чемпионате Испании, проведя на поле в общей сложности 17 минут. В зимнее трансферное окно хавбек перешёл в лондонский «Арсенал» на правах аренды. В чемпионате Англии он принял участие в 4 матчах, в сумме сыграв 67 минут. Контракт игрока с «Барселоной» действовал до лета 2021 года.

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