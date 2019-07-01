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09:17 (мск), источник: ТАСС

«Рома» и «Ювентус» произвели обмен футболистами

ТАСС, 1 июля. Итальянские футбольные клубы «Рома» и «Ювентус» произвели обмен футболистами. Об этом сообщают пресс-службы клубов.

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Источник: AP 2019

В результате обмена состав «Ювентуса» пополнил 20-летний защитник Лука Пеллегрини, а в «Рому» перешел 26-летний полузащитник Леонардо Спинаццола. При этом «Ювентус» заплатил за Пеллигрини €22 млн, а «Рома» за Спинаццолу — €29,5 млн. Контракты игроков с клубами рассчитаны до 2023 года.

В прошлом сезоне Пеллигрини выступал за «Кальяри» на правах аренды, проведя 16 матчей в чемпионате Италии и сделав две результативные передачи. Спинаццола в прошлом сезоне провел 14 матчей за «Ювентус», отметившись одним забитым мячом и одной точной передачей.

По итогам прошлого сезона «Ювентус» стал чемпионом Италии и выступит в Лиге чемпионов, «Рома» стала шестой и сыграет в Лиге Европы.

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