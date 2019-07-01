«Рома» и «Ювентус» произвели обмен футболистами

Источник: AP 2019

В результате обмена состав «Ювентуса» пополнил 20-летний защитник Лука Пеллегрини, а в «Рому» перешел 26-летний полузащитник Леонардо Спинаццола. При этом «Ювентус» заплатил за Пеллигрини €22 млн, а «Рома» за Спинаццолу — €29,5 млн. Контракты игроков с клубами рассчитаны до 2023 года.

В прошлом сезоне Пеллигрини выступал за «Кальяри» на правах аренды, проведя 16 матчей в чемпионате Италии и сделав две результативные передачи. Спинаццола в прошлом сезоне провел 14 матчей за «Ювентус», отметившись одним забитым мячом и одной точной передачей.