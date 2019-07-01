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11:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент Ла Лиги высказался против возможного возвращения Неймара в «Барселону»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Неймара в «Барселону».

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«Я бы не хотел, чтобы Неймар возвращался в Ла Лигу, потому что он не является хорошим примером для подражания. Ты можешь быть отличным игроком, но манера поведения также очень важна в ценностях, которые мы пропагандируем. Мы много работали, чтобы сохранить наши ценности, и не хотим менять имидж», — приводит слова Тебаса Marca.

Напомним, в ходе пребывания Неймара в парижском клубе в СМИ неоднократно появлялась информация, что он не чувствует себя счастливым в команде и хочет вернуться в «Барселону». В минувшем сезоне на клубном уровне бразилец сыграл 28 матчей. На счету нападающего 23 забитых мяча и 13 результативных передач. Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.

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