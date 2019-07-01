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12:08 (мск), источник: Газета.Ру

«Барселона» готова выкупить Лаутаро Мартинеса у «Интера» за €112 млн

Испанская «Барселона» хочет приобрести нападающего итальянского «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Sport.

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13
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Каталонцы предлагают за него €112 млн. Эта сумма указана у него в контракте в качестве отступных. Реальная стоимость футболиста намного ниже.

В прошедшем сезоне Мартинес провел за «Интер» 35 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

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