«Барселона» готова выкупить Лаутаро Мартинеса у «Интера» за €112 млн
Испанская «Барселона» хочет приобрести нападающего итальянского «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Sport.
Испанская «Барселона» хочет приобрести нападающего итальянского «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Sport.
Каталонцы предлагают за него €112 млн. Эта сумма указана у него в контракте в качестве отступных. Реальная стоимость футболиста намного ниже.
В прошедшем сезоне Мартинес провел за «Интер» 35 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.