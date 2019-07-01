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10:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Появились подробности исчезновения футболистки в озере

Появились подробности исчезновения футболистки сборной Швейцарии и клуба «Янг Бойз» Флорианы Исмаили во время купания в озере Комо. Их приводит Blick.

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По информации издания, футболистка с подругой арендовала моторную лодку и отправилась отдыхать. Девушки отплыли на 700 метров от берега, бросили якорь и стали загорать.

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Исмаили почувствовала, что ей стало жарко, и решила поплавать. Она прыгнула в озеро, и больше ее никто не видел.

«Я подумала, что она, возможно, хочет напугать меня и внезапно появится на другой стороне лодки. Но когда через несколько минут она не появилась, я запаниковала и стала отчаянно звать ее. После я вызвала спасателей», — рассказала подруга футболистки.

Об исчезновении Исмаили стало известно 30 июня. Отмечалось, что прибывшие на место спасатели и водолазы обыскали дно озера, однако найти спортсменку не смогли. Поиски продолжаются.

24-летняя Исмаили выступает за «Янг Бойз» с 2011-го и является капитаном команды. С 2014 года она играет за сборную Швейцарии.

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