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13:01 (мск), источник: ТАСС

Лэмпард освобожден от должности главного тренера ФК «Дерби» на время переговоров с «Челси»

ТАСС, 1 июля. Главный тренер английского футбольного клуба «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард освобожден от участия в предсезонных тренировках команды в понедельник и вторник, чтобы завершить переговоры с английским клубом «Челси» о подписании контракта. Об этом сообщила пресс-служба «Дерби».

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Источник: AP 2019

41-летний Лэмпард является основным кандидатом на пост главного тренера «Челси». Ранее появлялась информация, что «Дерби Каунти» официально разрешил лондонскому «Челси» вести переговоры с Лэмпардом.

Отмечается, что клуб предполагает, что Лэмпард подпишет контракт с «Челси», после чего руководство «Дерби Каунти» начнет поиск нового главного тренера команды.

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Лэмпард возглавил «Дерби Каунти» в мае 2018 года. В минувшем сезоне под руководством англичанина клуб занял шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа (второй по силе дивизион Англии) и дошел до финала плей-офф за право выхода в Английскую премьер-лигу, где уступил «Астон Вилле» со счетом 1:2.

В прошедшем сезоне «Челси» под руководством итальянского специалиста Маурицио Сарри занял третье место в чемпионате Англии, добыв путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20. Кроме того, клуб одержал победу в Лиге Европы, в финале переиграв английский «Арсенал» (4:1), а также дошел до финала Кубка английской лиги, где проиграл «Манчестер Сити» в серии пенальти.

В составе «Челси» Лэмпард выступал с 2001 по 2014 год, сыграл 640 матчей (четвертый результат в истории клуба), в которых забил 209 мячей и сделал 150 голевых передач. Англичанин является лучшим бомбардиром в истории команды и наибольшее число раз признавался игроком года в составе «Челси» (3 раза). Вместе с командой он трижды стал чемпионом Англии, четырежды выигрывал Кубок Англии, дважды — Кубок лиги и Суперкубок страны, по одному разу — Лигу чемпионов и Лигу Европы. За сборную Англии бывший футболист сыграл 106 матчей, в которых забил 29 мячей.

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