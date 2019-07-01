Лэмпард освобожден от должности главного тренера ФК «Дерби» на время переговоров с «Челси»

Источник: AP 2019

41-летний Лэмпард является основным кандидатом на пост главного тренера «Челси». Ранее появлялась информация, что «Дерби Каунти» официально разрешил лондонскому «Челси» вести переговоры с Лэмпардом.

Отмечается, что клуб предполагает, что Лэмпард подпишет контракт с «Челси», после чего руководство «Дерби Каунти» начнет поиск нового главного тренера команды.

Лэмпард возглавил «Дерби Каунти» в мае 2018 года. В минувшем сезоне под руководством англичанина клуб занял шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа (второй по силе дивизион Англии) и дошел до финала плей-офф за право выхода в Английскую премьер-лигу, где уступил «Астон Вилле» со счетом 1:2.

В прошедшем сезоне «Челси» под руководством итальянского специалиста Маурицио Сарри занял третье место в чемпионате Англии, добыв путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20. Кроме того, клуб одержал победу в Лиге Европы, в финале переиграв английский «Арсенал» (4:1), а также дошел до финала Кубка английской лиги, где проиграл «Манчестер Сити» в серии пенальти.