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13:53 (мск), источник: Газета.Ру

«Реал» и «Ливерпуль» поменяются игроками

Руководство мадридского «Реала» намерено предложить английскому «Ливерпулю» обмен игроками, сообщает The Sun.

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Источник: Reuters

«Сливочные» хотят поменять хавбека Марко Асенсио на форварда Садио Мане.

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«Ливерпуль» согласен отдать звездного игрока не менее чем за €180 млн.

В то же время главный тренер «королевского клуба» Зинедин Зидан является поклонником таланта Мане, а наставник английской команды Юрген Клопп хочет подписать Асенсио.

В случае, если Мане покинет «Ливерпуль» красные смогут купить на его замену форварда французского «Лилля» Николя Пеппе.

В завершившемся сезоне полузащитник сыграл в 50 матчах всех турниров на клубном уровне, став автором 26 забитых мячей.

Асени в сезоне-2018/19 смог отличиться шесть раз в 44 матчах в составе мадридцев.

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