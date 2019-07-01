«Реал» и «Ливерпуль» поменяются игроками

Источник: Reuters

«Сливочные» хотят поменять хавбека Марко Асенсио на форварда Садио Мане.

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«Ливерпуль» согласен отдать звездного игрока не менее чем за €180 млн.

В то же время главный тренер «королевского клуба» Зинедин Зидан является поклонником таланта Мане, а наставник английской команды Юрген Клопп хочет подписать Асенсио.

В случае, если Мане покинет «Ливерпуль» красные смогут купить на его замену форварда французского «Лилля» Николя Пеппе.

В завершившемся сезоне полузащитник сыграл в 50 матчах всех турниров на клубном уровне, став автором 26 забитых мячей.