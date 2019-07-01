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13:41 (мск), источник: Vesti.kz

Контракт с «Айнтрахтом», смертельное ДТП и лидерство в Казахстане. В «Тоболе» играет лучший вратарь КПЛ

В минувшем туре чемпионата Казахстана «Тобол» обыграл «Жетысу» и захватил лидерство в турнирной таблице КПЛ. Традиционно надежен оказался вратарь костанайского клуба и сборной Азербайджана Эмиль Балаев. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о карьерном пути 25-летнего голкипера и о том, как он проводит свой дебютный сезон в казахстанской премьере-лиге.

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«Нефтчи» — знаковая команда для Балаева, поскольку он является воспитанником бакинского клуба. Эмиль дважды возвращался в родную команду, но в 2014 году решился на переезд в Европу. Его заметили скауты франкфуртского «Айнтрахта», при этом параллельно за вратарем следила «Рома». Но в Бундеслиге азербайджанцу проявить себя не удалось, в «Айнтрахте» расцвел один из вратарей сборной Германии Кевин Трапп (позже он уехал в ПСЖ), у Балаева просто не было шансов.

Дальше — возвращение домой и неожиданная трагедия. В декабре 2016 года в поселке Амирджан автомобиль, за рулем которого находился футболист, столкнулся с другой машиной. В результате столкновения погиб шестимесячный ребенок.

«Авария была совершена неумышленно. Там ни о какой скорости или обгоне не может быть и речи. Я побеседовал с противоположной стороной, они не пожаловались. Такое может произойти с любым человеком, на их месте могли оказаться и мы. Мы постоянно будем рядом с ними», — говорил отец игрока Назим Балаев.

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Игрок пережил эту ситуацию и провел два стабильных сезона в «Сабаиле». В прошлом году была информация об интересе турецкого «Эрзурумспора» к вратарю, СМИ назвали Эмиля «азербайджанским Буффоном», но в итоге трансфер не состоялся.

Зато подоспел «Тобол», амбиции костанайцев были высоки, к тому же Балаева явно подписывали в качестве первого номера. Старт карьеры Эмиля в Казахстане получился умеренным, без восторгов. Он отыграл восемь матчей, у него было три «сухих» игры. Более того, в матче с «Актобе» Эмиль включил режим Мануэля Нойера и допустил результативную ошибку, за которую потом извинился перед партнерами.

«Еще во время тренировочного процесса было видно, насколько Эмиль старательно работает и хочет прогрессировать. Он наделен талантом. Считаю, что у него большое футбольное будущее. Со своей стороны, сделаю все, чтобы он раскрыл весь свой потенциал», — говорил в интервью azerisport.com наставник «Тобола» Владимир Газзаев.

Май и июнь «Тобол» провел почти идеально, Балаев безошибочно выполнял свою работу. Да, костанайцы вылетели из кубка, но при этом набрали крейсерский ход в чемпионате. Главные статистические факты — семь побед в восьми матчах и «сухая» серия азербайджанского вратаря, который не пропускает уже 630 минут.

Балаев надежен и стабилен, но стоит отдать должное и защитникам «Тобола», которые стараются максимально упрощать задачу для вратаря. Как итог — «Тобол» вырывается на первое место в премьер-лиге и потенциально может оторваться на девять очков от преследователей, а это уже точно весомая заявка на чемпионство.

Балаев наряду с голкипером «Ордабасы» Дмитрием Непогодовым имеет феноменальные цифры — они сыграли уже десять матчей «на ноль».

Алибек Кабенов  

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