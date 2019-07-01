«По стопам Вороговского». Агент из Бельгии назвал имена двух казахстанских футболистов-кандидатов на переезд в Европу

Именно Ван Дейк помог Вороговскому подписать контракт с «Беерсхотом», но на этом работа агента с казахстанским рынком не завершена.

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«Я уверен, что Ян откроет путь для других талантливых казахстанских игроков, и они смогут переехать в Бельгию или в другие сильные лиги в Европе. На мой взгляд, в ближайшее время играть в Европе могут Исламбек Куат и Юрий Перцух. За этими игроками следят несколько команд», — заявил бельгиец.

Отметим, что Ван Дейк является агентом полузащитника «Кайрата» Исламбека Куата. В нынешнем сезоне вице-капитан алматинского клуба провел 14 матчей в чемпионате страны (один ассист), а также принял участие в четырех матчах квалификации Евро-2020, где отметился голом и результативной передачей. Что касается Юрия Перцуха, хавбек «Астаны» отыграл уже 17 матчей в КПЛ (два гола, два ассиста) и четыре игры за сборную Казахстана (победный гол в ворота Шотландии) в отборе Евро-2020.