Александр Меркель может покинуть голландский клуб и перебраться в чемпионат Казахстана

Источник: AP 2019

Как сообщает Voetbalprimeur.nl, к Меркелю есть интерес от клубов казахстанской премьер-лиги. В пятницу, 28 июня, футболист согласился участвовать в командной фотосесии, но отказался от отдельной съемки. Причина — в переговорах с клубом не из чемпионата Голландии.

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Вместе с Меркелем из «Хераклеса» хочет уйти и испанский форвард Адриан Дальмау. Он проигнорировал фотосессию, а затем через агента заявил, что болеет.

В «Хераклесе» хотят сохранить обоих лидеров, поэтому дали им два выходных, чтобы обдумать будущее. Сегодня, 1 июля, Меркель согласился вернуться к тренировкам, а Дальмау, который может перейти в израильский «Маккаби» из Тель-Авива, провел беседу с руководством клуба.

В прошедшем сезоне Меркель отметился двумя голевыми передачами в 34 матчах чемпионата и помог «Хераклесу» выйти в плей-офф за место в Лиге Европы. В конце сезона клуб продлил контракт с казахстанцем до июня 2020 года.

Для 27-летнего Меркеля прошедший сезон стал самым успешным на клубном уровне, так как он впервые провел более 15 матчей в чемпионате. До Голландии уроженец Алматы выступал за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе», «Дженоа» и «Милан», швейцарский «Грассхоппер» и английский «Уотфорд».