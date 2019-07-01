Александр Меркель может покинуть голландский клуб и перебраться в чемпионат Казахстана
Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель хочет уйти из голландского «Хераклеса».
Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель хочет уйти из голландского «Хераклеса».
Как сообщает Voetbalprimeur.nl, к Меркелю есть интерес от клубов казахстанской
Вместе с Меркелем из «Хераклеса» хочет уйти и испанский форвард Адриан Дальмау. Он проигнорировал фотосессию, а затем через агента заявил, что болеет.
В «Хераклесе» хотят сохранить обоих лидеров, поэтому дали им два выходных, чтобы обдумать будущее. Сегодня, 1 июля, Меркель согласился вернуться к тренировкам, а Дальмау, который может перейти в израильский «Маккаби» из
В прошедшем сезоне Меркель отметился двумя голевыми передачами в 34 матчах чемпионата и помог «Хераклесу» выйти в
Для 27-летнего Меркеля прошедший сезон стал самым успешным на клубном уровне, так как он впервые провел более 15 матчей в чемпионате. До Голландии уроженец Алматы выступал за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе», «Дженоа» и «Милан», швейцарский «Грассхоппер» и английский «Уотфорд».
Этой весной Меркель спустя почти четыре года после дебюта вернулся в сборную Казахстана, сыграв за нее в матчах отбора на Евро-2020 против Шотландии (3:0) и России (0:4). Июньские встречи с Бельгией (0:3) и