Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.06
Барри Таун0
Клифтонвилл0
Футбол. Еврокубки
27.06
Клаксвик5
Тре Фиори1
Футбол. Еврокубки
27.06
Сант-Хулия3
Европа2
Футбол. Еврокубки
27.06
Приштина1
Сент-Джозефс1
Футбол. Еврокубки
27.06
Баллимена Юнайтед2
Рунавик0
Футбол. Еврокубки
27.06
Ла Фиорита0
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
11Церемония закрытия II Европейских игр в Минске
20Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста
16:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Маркус Рэшфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2023 года

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд продолжит карьеру в английским «Манчестер Юнайтед», сообщается на сайте футбольного клуба.

Наверх

Соглашение с 21-летним форвардом рассчитано до 2023 года с возможностью его продления еще на один год. По данным СМИ, Рэшфорд будет получать 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Во время загрузки произошла ошибка.

«МЮ» стал в моей жизни всем с тех пор, как я приехал сюда в возрасте семи лет. Этот клуб сформировал меня как игрока и человека, поэтому для меня большая честь выходить на поле в футболке этого клуба. Я хочу поблагодарить главного тренера Оле-Гуннара Сульшера и его помощников за все, что они сделали для меня. Они идеальная команда тренеров, чтобы учиться у них, и я продолжу свое развитие и надеюсь перейти на новый уровень, — сказал Рэшфорд.

Рэшфорд является воспитанником «Юнайтед», за основную команду «красных дьяволов» нападающий забил 45 мячей в 170 матчах.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Зе Луиш - ты меня волнуешь: россиянка, укравшая спартаковца из семьи
Судья остановил бой ММА из-за большого количества крови (видео)
Президент Ла Лиги против возвращения Неймара в «Барселону»
Загитова нарядилась в легкий вариант кимоно (фото)
Несколько клубов НХЛ проявляют интерес к российскому нападающему
«Реал» и «Ливерпуль» поменяются игроками
«Историческая победа». Дзюба — о матче, который мы не забудем
Определилась дата расторжения контракта «Краснодара» с Мамаевым
Обвинившая игрока в домогательствах модель раскритиковала Салаха
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь