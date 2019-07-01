Маркус Рэшфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2023 года

Соглашение с 21-летним форвардом рассчитано до 2023 года с возможностью его продления еще на один год. По данным СМИ, Рэшфорд будет получать 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

«МЮ» стал в моей жизни всем с тех пор, как я приехал сюда в возрасте семи лет. Этот клуб сформировал меня как игрока и человека, поэтому для меня большая честь выходить на поле в футболке этого клуба. Я хочу поблагодарить главного тренера Оле-Гуннара Сульшера и его помощников за все, что они сделали для меня. Они идеальная команда тренеров, чтобы учиться у них, и я продолжу свое развитие и надеюсь перейти на новый уровень, — сказал Рэшфорд.