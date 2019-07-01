Маркус Рэшфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2023 года
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд продолжит карьеру в английским «Манчестер Юнайтед», сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд продолжит карьеру в английским «Манчестер Юнайтед», сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 21-летним форвардом рассчитано до 2023 года с возможностью его продления еще на один год. По данным СМИ, Рэшфорд будет получать 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
«МЮ» стал в моей жизни всем с тех пор, как я приехал сюда в возрасте семи лет. Этот клуб сформировал меня как игрока и человека, поэтому для меня большая честь выходить на поле в футболке этого клуба. Я хочу поблагодарить главного тренера
Рэшфорд является воспитанником «Юнайтед», за основную команду «красных дьяволов» нападающий забил 45 мячей в 170 матчах.