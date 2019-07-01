СМИ: «Марсель» открыл дисциплинарное дело в отношении Рами

«Марсель» не привел причины начала дисциплинарного расследования, но отрицает, что это связано с «личными» проблемами Рами. Также отмечается, что Рами не принимает участия в тренировках команды в понедельник после отпуска. Французский футболист встретится с официальными лицами клуба для разъяснения ситуации, говорится в материале.