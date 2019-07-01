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19:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Марсель» открыл дисциплинарное дело в отношении Рами

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Марсель» открыл дисциплинарное дело в отношении защитника сборной Франции Адиля Рами, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

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Источник: РИА "Новости"

«Марсель» не привел причины начала дисциплинарного расследования, но отрицает, что это связано с «личными» проблемами Рами. Также отмечается, что Рами не принимает участия в тренировках команды в понедельник после отпуска. Французский футболист встретится с официальными лицами клуба для разъяснения ситуации, говорится в материале.

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Рами перешел в «Марсель» из испанской «Севильи» летом 2017 года, всего защитник провел во французском клубе 75 матчей и забил три мяча. В составе сборной Франции по футболу Рами стал чемпионом мира 2018 года.

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