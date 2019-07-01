Форвард стоимостью 2,5 миллиона евро из чемпионата Франции перейдет в «Астану»

За свою карьеру 25-летний форвард поиграл в конголезской «Вите», катарском «Аль-Ахли» и французских «Ренне» и «Тулузе».

По данным Transfermarkt, стоимость Мубеле оценивается в 2,5 миллиона евро. Причем в январе 2018 года трансферная стоимость конголезца оценивалась в шесть миллионов и продержалась на этой отметке до конца года.