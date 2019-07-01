Перенесший инфаркт вратарь «Порту» Касильяс провел тренировку с командой

1 мая Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки «Порту», спустя шесть дней он был выписан из больницы. Ранее испанская газета ABC сообщала, что испанец собирался завершить карьеру игрока. В марте голкипер на год продлил контракт с «Порту».

Касильяс перешел в «Порту» в 2015 году из мадридского «Реала», воспитанником которого он является. В составе «Реала» он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, обладателем Межконтинентального кубка, победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании Касильяс выиграл чемпионат мира (2010) и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).