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19:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» объявил о переходе Ковачича в «Челси»

Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Матео Ковачича в лондонский «Челси». 25-летний хорватский футболист подписал с лондонским клубом контракт, рассчитанный на пять лет.

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Источник: AP 2019

«Клуб хочет поблагодарить Ковачича за годы работы, за самоотверженность, профессионализм и образцовое поведение. Желаем удачи на новом этапе карьеры», — говорится в сообщении пресс-служба «Реала».

В составе «аристократов» Ковачич принял участие в 32 матчах английского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач. До подписания контракта с мадридским «Реалом» четыре года назад Ковачич выступал в миланском «Интере», а до этого хорват играл за загребское «Динамо».

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