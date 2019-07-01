«Реал» объявил о переходе Ковачича в «Челси»

В составе «аристократов» Ковачич принял участие в 32 матчах английского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач. До подписания контракта с мадридским «Реалом» четыре года назад Ковачич выступал в миланском «Интере», а до этого хорват играл за загребское «Динамо».