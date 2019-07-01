«Ювентус» объявил о переходе футболиста Рабьо
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Французский полузащитник Адриен Рабьо, выступавший за французский «Пари Сен-Жермен», перешел в «Ювентус», сообщается на сайте туринского футбольного клуба.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Французский полузащитник Адриен Рабьо, выступавший за французский «Пари Сен-Жермен», перешел в «Ювентус», сообщается на сайте туринского футбольного клуба.
Презентация Рабьо состоится во вторник на стадионе «Ювентуса».
В воскресенье 24-летний полузащитник прибыл в Турин для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.
Рабьо в составе парижской команды стал пятикратным чемпионом Франции, четыре раза выиграл Кубок Франции. В минувшем сезоне он провел 20 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и забил два гола.