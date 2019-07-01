«Ювентус» объявил о переходе футболиста Рабьо

Источник: Reuters

Презентация Рабьо состоится во вторник на стадионе «Ювентуса».

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В воскресенье 24-летний полузащитник прибыл в Турин для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.

Рабьо перешел в «Ювентус» на правах свободного агента, так как его контракт с «ПСЖ» истек 30 июня.