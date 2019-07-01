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21:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ювентус» объявил о переходе футболиста Рабьо

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Французский полузащитник Адриен Рабьо, выступавший за французский «Пари Сен-Жермен», перешел в «Ювентус», сообщается на сайте туринского футбольного клуба.

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Источник: Reuters

Презентация Рабьо состоится во вторник на стадионе «Ювентуса».

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В воскресенье 24-летний полузащитник прибыл в Турин для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.

Рабьо перешел в «Ювентус» на правах свободного агента, так как его контракт с «ПСЖ» истек 30 июня.

Рабьо в составе парижской команды стал пятикратным чемпионом Франции, четыре раза выиграл Кубок Франции. В минувшем сезоне он провел 20 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и забил два гола.

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