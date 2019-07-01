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21:50 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер казахстанской премьер-лиги избавится от россиянина и возьмет другого легионера

Российский защитник «Тобола» Александр Клещенко в скором времени покинет клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Уровень его игры не устраивает тренерский штаб костанайского клуба. Вместо него «Тобол» ищет другого центрального защитника из-за рубежа.

В нынешнем сезоне Клещенко сыграл в КПЛ 12 матчей и еще дважды выходил в Кубке страны. В этих играх оссиянин заработал четыре желтые карточки.

В «Тобол» Клещенко перешел перед началом нынешнего сезона, заменив ушедшего румына Йонуца Ларие. До костанайского клуба 23-летний игрок выступал на родине за «Аланию», где пересекался с нынешним главным тренером костанайцев Владимиром Газзаевым, «Кубань» и «Томь».

После 16 туров КПЛ-2019 «Тобол» занимает первое место, опережая на три очка «Астану», которая сыграла на два матча больше. В июле костанайцы стартуют в Лиге Европы, где их соперником по первому отборочному раунду станет люксембургский «Женесс».

Сейдахмет в «Кайрате», Вороговский уехал в Бельгию, Кабананга ушел из «Астаны». Таблица всех трансферов КПЛ.

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