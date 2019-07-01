Лидер казахстанской премьер-лиги избавится от россиянина и возьмет другого легионера
Российский защитник «Тобола» Александр Клещенко в скором времени покинет клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Российский защитник «Тобола» Александр Клещенко в скором времени покинет клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Уровень его игры не устраивает тренерский штаб костанайского клуба. Вместо него «Тобол» ищет другого центрального защитника
В нынешнем сезоне Клещенко сыграл в КПЛ 12 матчей и еще дважды выходил в Кубке страны. В этих играх оссиянин заработал четыре желтые карточки.
В «Тобол» Клещенко перешел перед началом нынешнего сезона, заменив ушедшего румына Йонуца Ларие. До костанайского клуба 23-летний игрок выступал на родине за «Аланию», где пересекался с нынешним главным тренером костанайцев Владимиром Газзаевым, «Кубань» и «Томь».
После 16 туров КПЛ-2019 «Тобол» занимает первое место, опережая на три очка «Астану», которая сыграла на два матча больше. В июле костанайцы стартуют в Лиге Европы, где их соперником по первому отборочному раунду станет люксембургский «Женесс».
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