Лидер казахстанской премьер-лиги избавится от россиянина и возьмет другого легионера

Уровень его игры не устраивает тренерский штаб костанайского клуба. Вместо него «Тобол» ищет другого центрального защитника из-за рубежа.

В нынешнем сезоне Клещенко сыграл в КПЛ 12 матчей и еще дважды выходил в Кубке страны. В этих играх оссиянин заработал четыре желтые карточки.

В «Тобол» Клещенко перешел перед началом нынешнего сезона, заменив ушедшего румына Йонуца Ларие. До костанайского клуба 23-летний игрок выступал на родине за «Аланию», где пересекался с нынешним главным тренером костанайцев Владимиром Газзаевым, «Кубань» и «Томь».

После 16 туров КПЛ-2019 «Тобол» занимает первое место, опережая на три очка «Астану», которая сыграла на два матча больше. В июле костанайцы стартуют в Лиге Европы, где их соперником по первому отборочному раунду станет люксембургский «Женесс».