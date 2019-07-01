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22:30 (мск), источник: Vesti.kz

Еркебулан Сейдахмет оценил свой дебют за «Кайрат» в победном матче против «Астаны»

Нападающий «Кайрата» Еркебулан Сейдахмет в интервью KazFootball.kz рассказал об эмоциях от первого матча за алматинский клуб.

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В рамках 16-го тура его команда в Павлодаре со счетом 2:0 обыграла «Астану», которая была номинальным хозяином поля. В этой встрече Сейдахмет вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

— Думаю, дебют удался. Я счастлив, оказаться в «Кайрате» и очень рад, что победили, — сказал Сейдахмет.

— Как тебе достался 10-й номер? Ты попросил?

— Мне сам клуб его дал.

— Как отреагировал?

— Как вы знаете, я уже был 10-м номером в «Уфе». Поэтому, всё спокойно. Сейчас главное играть и набирать форму. В дальнейшем посмотрим, может снова попытаюсь проявить себя в Европе.

— В конце матча тебе понадобилась помощь врачей. Что случилось?

— Я два года не играл на таких полях. Раньше здесь было хорошее поле, не знаю, что случилось, но сейчас оно жесткое. Поэтому схватил судороги, но сейчас все нормально.

— То есть, все разговоры о том, что у тебя что-то не так с физическим состоянием, — это неправда?

— Я хорошо себя чувствую, и в дальнейшем все будет хорошо.

— Можешь сказать, кто же все-таки открыл для тебя дорогу в большой казахстанский футбол?

— Все тренеры, с кем я работал. Это Ахмаджан Кашалиев, Александр Кузнецов, который забрал меня на Мемориал Гранаткина, где я и раскрылся, Станимир Стоилов и Александр Москаленко. Хочу сказать им всем большое спасибо!

О переходе Сейдахмета «Кайрат» объявил 25 июня. По данным Transfermarkt, за переход 19-летнего форварда алматинцы заплатили российской «Уфе» 300 тысяч евро.

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