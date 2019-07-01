Второй бомбардир КПЛ из «Ордабасы» пропустит матч с «Кайратом»
Бразильский полузащитник «Ордабасы» Жоао Пауло пропустит матч против «Кайрата»
Бразильский полузащитник «Ордабасы» Жоао Пауло пропустит матч против «Кайрата»
В игре против «Кайсара» (1:2) Пауло получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в КПЛ. В 15 матчах бразилец забил девять голов и отдал четыре ассиста. В гонке бомбардиров он уступает лишь украинскому форварду «Кайрата» Адеринсоле Эсеоле, у которого 11 мячей.
Матч 17-го тура КПЛ «Кайрат» — «Ордабасы» пройдет 5 июля. Алматинцы с 32 очками занимают третье место, а шымкентцы, сыгравшие на одну встречу меньше, с 30 баллами идут четвертыми.