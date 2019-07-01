Текущие события
Футбол. Еврокубки
2.07
Сент-Джозефс
Приштина
Футбол. Еврокубки
4.07
Кардифф МУ
Прогрес
Футбол. Еврокубки
4.07
Энгордани
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
4.07
Рунавик
Баллимена Юнайтед
Футбол. Еврокубки
4.07
Европа
Сант-Хулия
Футбол. Еврокубки
4.07
Тре Фиори
Клаксвик
Все события
Фоторепортажи
19«Краснодар» — ЦСКА: разбитые головы и гол Мартыновича Акинфееву
12Как отдыхает самая красивая биатлонистка мира
23:00 (мск), источник: Vesti.kz

Второй бомбардир КПЛ из «Ордабасы» пропустит матч с «Кайратом»

Бразильский полузащитник «Ордабасы» Жоао Пауло пропустит матч против «Кайрата» из-за дисквалификации, сообщает пресс-служба шымкентского клуба.

Наверх

В игре против «Кайсара» (1:2) Пауло получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в КПЛ. В 15 матчах бразилец забил девять голов и отдал четыре ассиста. В гонке бомбардиров он уступает лишь украинскому форварду «Кайрата» Адеринсоле Эсеоле, у которого 11 мячей.

Матч 17-го тура КПЛ «Кайрат» — «Ордабасы» пройдет 5 июля. Алматинцы с 32 очками занимают третье место, а шымкентцы, сыгравшие на одну встречу меньше, с 30 баллами идут четвертыми.

Ордабасы
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Луценко вырос, а Фульсанг рвет и мечет". Шефер - об итогах Спартакиады и перспективах "Астаны" на "Тур де Франс"
«Рейнджерс» объявили о переходе Панарина
В «Зените» прокомментировали расторжение контракта с Маркизио
Как Хабиб стал одним из самых высокооплачиваемых бойцов планеты
Что Смолов сказал в раздевалке после матча с хорватами (видео)
Винус Уильямс проиграла 15-летней американке на Уимблдоне
«Ювентус» объявил о переходе бывшего полузащитника «ПСЖ»
Сергей Бобровский определился с новым клубом в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь