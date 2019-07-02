«Астана» после поражения от «Кайрата» захотела вернуть двоих игроков сборной Казахстана

Руководство «Астаны» недовольно текущим выступлением команды в чемпионате и в преддверии старта в квалификации Лиги чемпионов намерено серьезно укрепить проблемные позиции.

Далеко продвинулся вопрос о возвращении из «Ордабасы» Щеткина, а переговоры по Малому все еще продолжаются. Шымкентский клуб не намерен посреди сезона отдавать своего ведущего защитника.

28-летний Щеткин в текущем сезоне КПЛ сыграл 10 матчей, записав на свой счёт гол и три голевые передачи. Что касается Малого, то защитник сыграл за «Ордабасы» 13 игр в чемпионате, отметившись двумя ассистами.