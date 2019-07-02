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00:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» после поражения от «Кайрата» захотела вернуть двоих игроков сборной Казахстана

Столичная «Астана» ведет переговоры о возвращении из «Ордабасы» нападающего Алексея Щеткина и защитника Сергея Малого, передает корреспондент Vesti.kz. Оба футболиста сборной Казахстана выступают в шымкентском клубе на правах аренды.

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Руководство «Астаны» недовольно текущим выступлением команды в чемпионате и в преддверии старта в квалификации Лиги чемпионов намерено серьезно укрепить проблемные позиции.

Далеко продвинулся вопрос о возвращении из «Ордабасы» Щеткина, а переговоры по Малому все еще продолжаются. Шымкентский клуб не намерен посреди сезона отдавать своего ведущего защитника.

28-летний Щеткин в текущем сезоне КПЛ сыграл 10 матчей, записав на свой счёт гол и три голевые передачи. Что касается Малого, то защитник сыграл за «Ордабасы» 13 игр в чемпионате, отметившись двумя ассистами.

В последних двух турах «Астана» потерпела два подряд поражения от «Ордабасы» (2:3) и «Кайрата» (0:2) и опустилась на второе место в КПЛ. В первом отборочном раунде ЛЧ команда встретится с румынским клубом ЧФР.

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