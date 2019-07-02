Роналдиньо, Тайсон и еще четыре великих спортсмена, которые потеряли все

Источник: Reuters

Борис Беккер

Причина: провал бизнес-проектов

Источник: AFP 2019

Шестикратный обладатель «Шлемов» заработал к концу карьеры более 25 миллионов долларов призовых (по этому показателю Беккер до сих пор входит в топ-10). Общее состояние немца, рекламировавшего Coca Cola и Philips, Deutsche Bank и Puma, в 1999 году составляло не менее 100 миллионов. Этой суммы ему вполне бы хватило до старости, тем более поток рекламных предложений не иссякал. Но Борис, привыкший к шикарной жизни и безумным тратам, решил всем доказать, что преуспеет и в бизнесе. Его соблазняли мельтешившие рядом советчики: «мы знаем, как правильно распорядиться деньгами».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2UfxugYUP0I?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Беккер вкладывал миллионы в десятки стартапов: от компании по производству органической еды New Food AG до реалити-шоу BBeckerTV, от маркетингового онлайн-ресурса Sportgate до автосалонов Mercedes-Benz. Однако ни один проект не генерировал прибыль. Окончательно репутацию горе-бизнесмена добил нефтегазовый проект в Нигерии: там сгорело не менее десяти миллионов. Просроченные кредиты, иски от партнеров на десятки миллионов, уклонения от уплаты налогов (Беккер на бумаге переехал в Монако, чтобы платить меньше, но по факту несколько лет жил в Германии) — все это тянуло на дно.

Ну и женщины, куда же без них. Своей первой жене Барбаре Фелтас Беккер заплатил десять миллионов и оставил шикарный дом в Майами стоимостью два миллиона.

В 1999 году Беккера порадовала спонтанным сексом российская модель Анжела Ермакова. Когда Борис уже забыл о той встрече, пришел факс: «Результату нашей близости пошел уже восьмой месяц». Беккер снова отбился деньгами: отдал хитрой любовнице пять миллионов, купил квартиру в Лондоне и ежемесячно платит по 25 тысяч на содержание дочери Анны.

Сейчас 51-летний Беккер берется за любую мало-мальски оплачиваемую работу: его уже видели в рекламе компании, производящей стеклопакеты, а также ведущим на корпоративах.

Сергей Федоров

Причина: неудачная инвестиция

Источник: AP 2019

К 40 годам трехкратный обладатель Кубка Стэнли (1992, 1998, 2002) в составе «Детройта» заработал не менее 43 миллионов долларов. Хоккеист раздумывал, куда их вложить и как приумножить. В 2008-м он доверился мнению более опытного в бизнес-делах товарища, с которым дружил 20 лет, и потерял все заработанное. Федоров нарушил одно из главных правил инвестора — сложил все яйца в одну корзину. А держал ее некий делец Джозеф Зада, который выкачивал деньги из кармана наивного клиента в течение 11 лет. Сначала россиянин хотел решить вопрос полюбовно — Зада даже согласился выплатить Федорову 60 миллионов, а суд Детройта обязал его к этому. Однако на счет обманутого Федорова деньги так и не пришли. В бизнес Сергей больше ни ногой, натерпелся.

Пол Гаскойн

Причина: алкоголизм и наркотики

Источник: AFP 2019

Худшие дни легенды английского футбола выглядели приблизительно так: два литра джина, 15 банок пива, кокаин и проститутки. Когда накрывала депрессия и становилось совсем худо, Газза подумывал о самоубийстве. Однажды он пришел на железнодорожную платформу, чтобы броситься под поезд. Но Полу в тот день повезло: последний состав ушел до его появления. Гаскойну ничего не оставалось, как вернуться домой и продолжить «веселье». И так тянулось долгие годы. Разумеется, все заработанное — около 20 миллионов долларов — бронзовый призер Евро-1996 спустил, появились долги. Но 52-летний Гаскойн выкарабкался: судя по его Инстаграму, он перестал выглядеть как дряхлый старик и возобновил занятия спортом.

Майк Тайсон

Причина: транжира, Дон Кинг

Источник: AFP 2019

На пике карьеры Железный Майк получал сумасшедшие гонорары и считался одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. По данным Forbes, только в ринге Тайсон заработал 400 миллионов долларов, вместе с доходами от рекламных контрактов — еще 250.

Майк вообще не переживал из-за денег: он их просто транжирил. Например, мог закрыть под себя бутик Gucci, купить вещи на сотни тысяч, а потом ни разу их не надеть.

Элитная недвижимость, яхты, виллы, 110 (!) автомобилей премиум-класса, бенгальские тигры — бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1987—1990) скупал все, что ему нравилось.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bv9JtqkhBdK/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bv9JtqkhBdK/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bv9JtqkhBdK/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Единственные в своём роде (@o.fvv.o)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-07T13:10:19+00:00">7 Апр 2019 в 6:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что пошло не так? Неудачный брак (Робин Гивенс получила от Майка 6,5 миллиона в качестве алиментов), тюрьма (Майк не выступал и не зарабатывал) и судебная тяжба с Доном Кингом, который занимался карьерой Тайсона после его выхода на свободу. По словам Майка, Кинг незаконно присвоил себе более 100 миллионов. Разбирательства в суде только ухудшили положение боксера — размер образовавшегося долга вырос до 23 миллионов. В 2003 году Майк признал себя банкротом. Выбраться из ямы помогла грамотная монетизация имени: Тайсон написал книгу, переквалифицировался в актеры, устроил гастроли со своим шоу «Бесспорная истина» и по-прежнему принимает деловые приглашения от небедных людей вроде Рамзана Кадырова.

Роналдиньо

Причина: конфликт с властями

Источник: AFP 2019

После завершения карьеры обладатель «Золотого мяча» (2005) перепробовал кучу вещей: читал рэп и снялся в клипе, запустил собственную криптовалюту RS Coin (Ronaldinho Soccer Coin), занимался политикой в родной Бразилии и увлекся рыбалкой. Последний пункт стал причиной финансовых проблем Ронни. В 2015 году экс-футболиста «Барселоны» оштрафовали на 178 тысяч евро за нанесение экологического ущерба при строительстве рыболовной платформы и склада в запрещенном месте на территории Порту-Алегри. Местные власти решили, что объект необходимо снести. Роналдиньо долго вел судебное разбирательство с бразильским правительством, но разрешения так и не добился. Более того, он не уплатил штраф, сумма которого за два года увеличилась до двух миллионов евро. Денег у бывшего футболиста уже не было — на счетах обнаружили только шесть евро. И это несмотря на большой действующий контракт с Nike.

Деннис Родман

Причина: долг по алиментам

Источник: AFP 2019