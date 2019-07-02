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11:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналдиньо, Тайсон и еще четыре великих спортсмена, которые потеряли все

У Бориса Беккера по-прежнему большие проблемы с финансами. В 2017 году британский суд признал прославленного теннисиста банкротом, а в конце июня на онлайн-торги аукционного дома Wyles Hardy & Co выставили его главные трофеи — чемпионские кубки US Open и «Уимблдона», а также перстень члена Зала теннисной славы. Рассказываем о том, как Беккер угодил в долговую яму, и вспоминаем других знаменитых спортсменов-миллионеров, которые остались ни с чем.

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Источник: Reuters

Борис Беккер

Причина: провал бизнес-проектов

Источник: AFP 2019

Шестикратный обладатель «Шлемов» заработал к концу карьеры более 25 миллионов долларов призовых (по этому показателю Беккер до сих пор входит в топ-10). Общее состояние немца, рекламировавшего Coca Cola и Philips, Deutsche Bank и Puma, в 1999 году составляло не менее 100 миллионов. Этой суммы ему вполне бы хватило до старости, тем более поток рекламных предложений не иссякал. Но Борис, привыкший к шикарной жизни и безумным тратам, решил всем доказать, что преуспеет и в бизнесе. Его соблазняли мельтешившие рядом советчики: «мы знаем, как правильно распорядиться деньгами».

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Беккер вкладывал миллионы в десятки стартапов: от компании по производству органической еды New Food AG до реалити-шоу BBeckerTV, от маркетингового онлайн-ресурса Sportgate до автосалонов Mercedes-Benz. Однако ни один проект не генерировал прибыль. Окончательно репутацию горе-бизнесмена добил нефтегазовый проект в Нигерии: там сгорело не менее десяти миллионов. Просроченные кредиты, иски от партнеров на десятки миллионов, уклонения от уплаты налогов (Беккер на бумаге переехал в Монако, чтобы платить меньше, но по факту несколько лет жил в Германии) — все это тянуло на дно.

Ну и женщины, куда же без них. Своей первой жене Барбаре Фелтас Беккер заплатил десять миллионов и оставил шикарный дом в Майами стоимостью два миллиона.

В 1999 году Беккера порадовала спонтанным сексом российская модель Анжела Ермакова. Когда Борис уже забыл о той встрече, пришел факс: «Результату нашей близости пошел уже восьмой месяц». Беккер снова отбился деньгами: отдал хитрой любовнице пять миллионов, купил квартиру в Лондоне и ежемесячно платит по 25 тысяч на содержание дочери Анны.

Сейчас 51-летний Беккер берется за любую мало-мальски оплачиваемую работу: его уже видели в рекламе компании, производящей стеклопакеты, а также ведущим на корпоративах.

Сергей Федоров

Причина: неудачная инвестиция

Источник: AP 2019

К 40 годам трехкратный обладатель Кубка Стэнли (1992, 1998, 2002) в составе «Детройта» заработал не менее 43 миллионов долларов. Хоккеист раздумывал, куда их вложить и как приумножить. В 2008-м он доверился мнению более опытного в бизнес-делах товарища, с которым дружил 20 лет, и потерял все заработанное. Федоров нарушил одно из главных правил инвестора — сложил все яйца в одну корзину. А держал ее некий делец Джозеф Зада, который выкачивал деньги из кармана наивного клиента в течение 11 лет. Сначала россиянин хотел решить вопрос полюбовно — Зада даже согласился выплатить Федорову 60 миллионов, а суд Детройта обязал его к этому. Однако на счет обманутого Федорова деньги так и не пришли. В бизнес Сергей больше ни ногой, натерпелся.

Пол Гаскойн

Причина: алкоголизм и наркотики

Источник: AFP 2019

Худшие дни легенды английского футбола выглядели приблизительно так: два литра джина, 15 банок пива, кокаин и проститутки. Когда накрывала депрессия и становилось совсем худо, Газза подумывал о самоубийстве. Однажды он пришел на железнодорожную платформу, чтобы броситься под поезд. Но Полу в тот день повезло: последний состав ушел до его появления. Гаскойну ничего не оставалось, как вернуться домой и продолжить «веселье». И так тянулось долгие годы. Разумеется, все заработанное — около 20 миллионов долларов — бронзовый призер Евро-1996 спустил, появились долги. Но 52-летний Гаскойн выкарабкался: судя по его Инстаграму, он перестал выглядеть как дряхлый старик и возобновил занятия спортом.

Майк Тайсон

Причина: транжира, Дон Кинг

Источник: AFP 2019

На пике карьеры Железный Майк получал сумасшедшие гонорары и считался одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. По данным Forbes, только в ринге Тайсон заработал 400 миллионов долларов, вместе с доходами от рекламных контрактов — еще 250.

Майк вообще не переживал из-за денег: он их просто транжирил. Например, мог закрыть под себя бутик Gucci, купить вещи на сотни тысяч, а потом ни разу их не надеть.

Элитная недвижимость, яхты, виллы, 110 (!) автомобилей премиум-класса, бенгальские тигры — бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1987—1990) скупал все, что ему нравилось.

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Что пошло не так? Неудачный брак (Робин Гивенс получила от Майка 6,5 миллиона в качестве алиментов), тюрьма (Майк не выступал и не зарабатывал) и судебная тяжба с Доном Кингом, который занимался карьерой Тайсона после его выхода на свободу. По словам Майка, Кинг незаконно присвоил себе более 100 миллионов. Разбирательства в суде только ухудшили положение боксера — размер образовавшегося долга вырос до 23 миллионов. В 2003 году Майк признал себя банкротом. Выбраться из ямы помогла грамотная монетизация имени: Тайсон написал книгу, переквалифицировался в актеры, устроил гастроли со своим шоу «Бесспорная истина» и по-прежнему принимает деловые приглашения от небедных людей вроде Рамзана Кадырова.

Роналдиньо

Причина: конфликт с властями

Источник: AFP 2019

После завершения карьеры обладатель «Золотого мяча» (2005) перепробовал кучу вещей: читал рэп и снялся в клипе, запустил собственную криптовалюту RS Coin (Ronaldinho Soccer Coin), занимался политикой в родной Бразилии и увлекся рыбалкой. Последний пункт стал причиной финансовых проблем Ронни. В 2015 году экс-футболиста «Барселоны» оштрафовали на 178 тысяч евро за нанесение экологического ущерба при строительстве рыболовной платформы и склада в запрещенном месте на территории Порту-Алегри. Местные власти решили, что объект необходимо снести. Роналдиньо долго вел судебное разбирательство с бразильским правительством, но разрешения так и не добился. Более того, он не уплатил штраф, сумма которого за два года увеличилась до двух миллионов евро. Денег у бывшего футболиста уже не было — на счетах обнаружили только шесть евро. И это несмотря на большой действующий контракт с Nike.

Деннис Родман

Причина: долг по алиментам

Источник: AFP 2019

Пятикратный чемпион NBA вел шикарную жизнь: встречался с Мадонной (правда, всего четыре месяца) и зарабатывал по 26 миллионов долларов в год. К концу карьеры суммарный доход Родмана (вместе с рекламой) превысил 550 миллионов. Завершив карьеру в 45 лет, Деннис так и не нашел себя в жизни. Роскошные особняки, тачки и прочие дорогие игрушки ему быстро наскучили. Родман подсел на наркотики и алкоголь (это не понравилось его богатеньким спонсорам — все разорвали контракты), а также развелся с третьей женой Мишель Мойер, которая родила ему двоих детей, и игнорировал ежемесячную выплату алиментов в размере 51 тысячи долларов. В довесок Мойер обеспечила Родману проблемы с законом: она написала заявление в полицию о рукоприкладстве. Итог — три года условно и запрет на свидания с детьми. Со стороны Денниса — долг, который в 2017 году достиг миллиона. Родману ничего не оставалось, кроме как признать себя банкротом и заявить, что он «болен».

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