Роналдиньо, Тайсон и еще четыре великих спортсмена, которые потеряли все
У Бориса Беккера
У Бориса Беккера
Шестикратный обладатель «Шлемов» заработал к концу карьеры более 25 миллионов долларов призовых (по этому показателю Беккер до сих пор входит в топ-10). Общее состояние немца, рекламировавшего Coca Cola и Philips, Deutsche Bank и Puma, в 1999 году составляло не менее 100 миллионов. Этой суммы ему вполне бы хватило до старости, тем более поток рекламных предложений не иссякал. Но Борис, привыкший к шикарной жизни и безумным тратам, решил всем доказать, что преуспеет и в бизнесе. Его соблазняли мельтешившие рядом советчики: «мы знаем, как правильно распорядиться деньгами».
Беккер вкладывал миллионы в десятки стартапов: от компании по производству органической еды New Food AG до
В 1999 году Беккера порадовала спонтанным сексом российская модель Анжела Ермакова. Когда Борис уже забыл о той встрече, пришел факс: «Результату нашей близости пошел уже восьмой месяц». Беккер снова отбился деньгами: отдал хитрой любовнице пять миллионов, купил квартиру в Лондоне и ежемесячно платит по 25 тысяч на содержание дочери Анны.
Сейчас 51-летний Беккер берется за любую
К 40 годам трехкратный обладатель Кубка Стэнли (1992, 1998, 2002) в составе «Детройта» заработал не менее 43 миллионов долларов. Хоккеист раздумывал, куда их вложить и как приумножить. В 2008-м он доверился мнению более опытного в
Худшие дни легенды английского футбола выглядели приблизительно так: два литра джина, 15 банок пива, кокаин и проститутки. Когда накрывала депрессия и становилось совсем худо, Газза подумывал о самоубийстве. Однажды он пришел на железнодорожную платформу, чтобы броситься под поезд. Но Полу в тот день повезло: последний состав ушел до его появления. Гаскойну ничего не оставалось, как вернуться домой и продолжить «веселье». И так тянулось долгие годы. Разумеется, все заработанное — около 20 миллионов долларов — бронзовый призер Евро-1996 спустил, появились долги. Но 52-летний Гаскойн выкарабкался: судя по его Инстаграму, он перестал выглядеть как дряхлый старик и возобновил занятия спортом.
На пике карьеры Железный Майк получал сумасшедшие гонорары и считался одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. По данным Forbes, только в ринге Тайсон заработал 400 миллионов долларов, вместе с доходами от рекламных контрактов — еще 250.
Элитная недвижимость, яхты, виллы, 110 (!) автомобилей
Что пошло не так? Неудачный брак (Робин Гивенс получила от Майка 6,5 миллиона в качестве алиментов), тюрьма (Майк не выступал и не зарабатывал) и судебная тяжба с Доном Кингом, который занимался карьерой Тайсона после его выхода на свободу. По словам Майка, Кинг незаконно присвоил себе более 100 миллионов. Разбирательства в суде только ухудшили положение боксера — размер образовавшегося долга вырос до 23 миллионов. В 2003 году Майк признал себя банкротом. Выбраться из ямы помогла грамотная монетизация имени: Тайсон написал книгу, переквалифицировался в актеры, устроил гастроли со своим шоу «Бесспорная истина» и
После завершения карьеры обладатель «Золотого мяча» (2005) перепробовал кучу вещей: читал рэп и снялся в клипе, запустил собственную криптовалюту RS Coin (Ronaldinho Soccer Coin), занимался политикой в родной Бразилии и увлекся рыбалкой. Последний пункт стал причиной финансовых проблем Ронни. В 2015 году
Пятикратный чемпион NBA вел шикарную жизнь: встречался с Мадонной (правда, всего четыре месяца) и зарабатывал по 26 миллионов долларов в год. К концу карьеры суммарный доход Родмана (вместе с рекламой) превысил 550 миллионов. Завершив карьеру в 45 лет, Деннис так и не нашел себя в жизни. Роскошные особняки, тачки и прочие дорогие игрушки ему быстро наскучили. Родман подсел на наркотики и алкоголь (это не понравилось его богатеньким спонсорам — все разорвали контракты), а также развелся с третьей женой Мишель Мойер, которая родила ему двоих детей, и игнорировал ежемесячную выплату алиментов в размере 51 тысячи долларов. В довесок Мойер обеспечила Родману проблемы с законом: она написала заявление в полицию о рукоприкладстве. Итог — три года условно и запрет на свидания с детьми. Со стороны Денниса — долг, который в 2017 году достиг миллиона. Родману ничего не оставалось, кроме как признать себя банкротом и заявить, что он «болен».