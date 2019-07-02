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17:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» подписал первого игрока за полтора года и сразу же сдал его в аренду

«Тоттенхэм Хотспур» подписал первого игрока за последние полтора года.

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Как информирует официальный сайт «шпор», новичком команды из Лондона стал вингер «Лидс Юнайтед» Джек Кларк.

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18-летний футболист подписал с «Тоттенхэмом» контракт сроком на до 2023 года. Сумма трансфера составила € 11 млн. Клубы также договорились, что сезон-2019/20 игрок проведёт в аренде в «Лидсе».

Сам Кларк по случаю своего перехода сказал: «Я рад присоединиться к “Тоттенхэму”. В ближайшее время я сделаю всё от меня зависящее, чтобы помочь “Лидсу” повыситься в классе».

В минувшем сезоне Кларк был признан лучшим игроком «Лидса». Всего на клубном уровне он сыграл в сезоне-2018/19 25 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.

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