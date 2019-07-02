«Тоттенхэм» подписал первого игрока за полтора года и сразу же сдал его в аренду
«Тоттенхэм Хотспур» подписал первого игрока за последние полтора года.
«Тоттенхэм Хотспур» подписал первого игрока за последние полтора года.
Как информирует официальный сайт «шпор», новичком команды из Лондона стал вингер «Лидс Юнайтед» Джек Кларк.
18-летний футболист подписал с «Тоттенхэмом» контракт сроком на до 2023 года. Сумма трансфера составила € 11 млн. Клубы также договорились, что сезон-2019/20 игрок проведёт в аренде в «Лидсе».
Сам Кларк по случаю своего перехода сказал: «Я рад присоединиться к “Тоттенхэму”. В ближайшее время я сделаю всё от меня зависящее, чтобы помочь “Лидсу” повыситься в классе».
В минувшем сезоне Кларк был признан лучшим игроком «Лидса». Всего на клубном уровне он сыграл в сезоне-2018/19 25 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.