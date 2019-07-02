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15:35 (мск), источник: Prosports.kz

Нападающий сборной ДР Конго подписал контракт с «Астаной»

«Астана» подписала контракт с нападающим сборной ДР Конго и французской «Тулузы» Фирмином Мубеле, передает Prosports.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Начав карьеру на родине, игрок перешел в «Аль-Ахли» из Катара, а после подписался во французский клуб. 25-летний футболист во Франции провел 60 матчей, записав на своей счет 10 голов.

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Добавим, что в составе Конго Фирмин провел 45 матчей, забив 9 мячей. В составе «Астаны» игрок будет выступать на правах годичной аренды.

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