Нападающий сборной ДР Конго подписал контракт с «Астаной»
«Астана» подписала контракт с нападающим сборной ДР Конго и французской «Тулузы» Фирмином Мубеле, передает Prosports.kz со ссылкой на
«Астана» подписала контракт с нападающим сборной ДР Конго и французской «Тулузы» Фирмином Мубеле, передает Prosports.kz со ссылкой на
Начав карьеру на родине, игрок перешел в «Аль-Ахли» из Катара, а после подписался во французский клуб. 25-летний футболист во Франции провел 60 матчей, записав на своей счет 10 голов.
Добавим, что в составе Конго Фирмин провел 45 матчей, забив 9 мячей. В составе «Астаны» игрок будет выступать на правах годичной аренды.