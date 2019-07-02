«Это будет катастрофа». Пиззелли — о возможном вылете «Актобе» и предложениях от других клубов

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В прошлом году Маркос Пиззелли провел великолепный индивидуальный сезон, который помог «Актобе» достойно выступить в чемпионате Казахстана. Позже игрок сборной Армении получил тяжелую травму, но при этом продлил контракт с клубом. В интервью Vesti.kz полузащитник рассказал о своем нынешнем состоянии, положении «Актобе» и составе команды.

— Маркос, как вы себя сейчас чувствуете и когда ждать вашего возвращения на поле?

— Чувствую себя очень хорошо. Прошло пять месяцев после операции, я многое делаю с командой, но индивидуальная работа еще осталось — она нужна, чтобы вернуться без риска и в лучшей форме. К сожалению, точной даты возвращения нет, я делаю все, что могу, но я должен быть аккуратен при восстановлении.

— Продление контракта с «Актобе» — это то, что вы хотели?

— Да, уже в сентябре прошлого года я понимал, что «Актобе» готов к обновлению. После травмы Самат Смаков сказал мне расслабиться, он говорил, что сделает все, чтобы удержать меня здесь. И, конечно, я согласился, особенно после 2018 года, я все еще чувствую, что могу сделать больше для этой команды.

— В прошлом году вас признали лучшим игроком Армении, это один из самых запоминающихся сезонов в вашей карьере?

— Конечно, это один из лучших сезонов в моей карьере, я чувствовал себя хорошо, но этот приз никогда не был моей целью, я не обращаю внимания на это. Просто помогаю клубу или сборной, это делает меня счастливым.

— «Актобе» по-прежнему на последнем месте в КПЛ и нет никаких поводов для оптимизма. Вы верите в спасение или реально оцениваете ситуацию?

— У нас еще есть шанс, с нашими болельщиками, с этой молодой командой. Да, будет сложно, но кризис ушел в прошлое, сейчас клуб очень организован, даже лучше, чем раньше. Если «Актобе» вылетит — это будет катастрофа. У клуба большая история в казахстанском футболе, эта команда для борьбы за титулы, а не для того, чтобы быть на дне.

— Сейчас в команде много молодых местных игроков и очень мало легионеров. Вам комфортно в коллективе?

— Мне нравится, когда клубы дают возможность молодому игроку, я был молодым, и я знаю, как трудно в таком возрасте стать профессионалом. Но только своих молодых игроков недостаточно для чемпионата Казахстана, поскольку лига с каждым годом становится сильнее. Мне лично комфортно, так сложилась ситуация, я буду с командой так или иначе, в хорошее или плохое время. Молодые парни могут рассчитывать на меня, и они всегда будут иметь мою поддержку, особенно сейчас, когда я тренируюсь с ними, скоро мы будем играть вместе.

— Самат Смаков говорил, что в прошлом сезоне четыре клуба КПЛ обращались к нему относительно вашей кандидатуры. Вы могли уйти или нет?

— Честно говоря, я ничего не знаю об этом, может быть, агент знает. Никогда не слышал, что «Актобе» получал эти предложения, это вопрос к Смакову. Но все равно «Актобе» — единственная команда в Казахстане за которую я буду играть.