«Деньги ударили парню в голову». Что связывает «Кайрат» и Александра Меркеля

Источник: AP 2019

Трансфер Еркебулана Сейдахмета в очередной раз подтвердил одну тенденцию — «Кайрат» скупает всех достойных казахстанских игроков у которых не складывается карьера в Европе. Так было с Бауыржаном Исламханом, Стасом Покатиловым и Георгием Жуковым. После ухода Исаэля и Андрея Аршавина алматинский клуб сделал еще более очевидный акцент в пользу казахстанского состава.

Меркель — потенциально идеальный трансфер для «Кайрата», особенно перед стартом еврокубков. По совокупности качеств Алекс может стать сильнейшим и даже более важным игроком в средней линии, чем Исламхан. Меркеля с «Кайратом» связывает не только то, что он родился в Алматы и даже не то, что его отец играл за алматинский клуб.

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Многое завязано на фигуре Шпилевского. Тренер алматинцев знает Алекса еще с того времени, когда тот выступал на юношеском уровне за «Штутгарт». Более того отец Шпилевского — Николай, был менеджером Меркеля, правда, расстались они не очень хорошо.

«Как-то занимался делами 15-летнего мальчишки из “Штутгарта” — Александра Меркеля. Три года воспитывал его, словно своего ребенка. Я оплачивал расходы его семьи, счета за квартиру. Сделал трансфер в детско-юношескую школу “Милана”. В 18 лет он заключил профессиональный контракт, провел порядка пяти-шести матчей за главную команду. А потом деньги ударили парню по голове. И тут еще его папа в один прекрасный момент решил стать менеджером своего сына. На этом мы с Меркелем расстались. Парень перешел в “Дженоа”, но ни одной игры так и не сыграл. Просто не тем путем пошел. Есть неблагодарные люди», — рассказывал Николай Шпилевский в интервью Pressball.by.

Возможно, Шпилевский-старший уже восстановил отношения с Алексом. Хотя даже, если это не так, главный тренер «Кайрата» именно Алексей, и его оценка на приход Меркеля была положительной. Безусловно, трансфер полузащитника станет огромным плюсом для «Кайрата», но не факт, что это положительно отразиться на сборной Казахстана. Опять же, мы прекрасно помним, что упомянутые Исламхан, Жуков и Покатилов не прибавили после возвращения в Казахстан, а скорее стагнировали. Также любопытно звучат недавние слова Меркеля на фоне возможного возвращения в Казахстан.

«Я согласен, что моя карьера в свое время не совсем так пошла. Но посмотрите сейчас: я снова играю в футбол, играю на хорошем уровне. И мне только 27 лет, я могу играть еще долго, могу вернуться на топ-уровень. Все зависит только от меня. И я тренируюсь усердно, чтобы достигнуть цели», — говорил казахстанец в интервью «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в прошедшем сезоне Меркель отметился двумя голевыми передачами в 34 матчах чемпионата и помог «Хераклесу» выйти в плей-офф за место в Лиге Европы. В конце сезона клуб продлил контракт с казахстанцем до июня 2020 года.