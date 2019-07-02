Соперник «Ордабасы» по Лиге Европы потерпел поражение от соседа по таблице

В рамках 21-го тура команда Кахабера Чхетиани на своем поле со счетом 0:2 уступила «Локомотиву» из Тбилиси, пропустив на 71-й и 86-й минутах.

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С 34 очками «Торпедо» занимает четвертое место, на два балла опережая идущих пятым «железнодорожников».

Напомним, первый матч между «Ордабасы» и «Торпедо» пройдет 11 июля в Шымкенте, а через неделю команды сыграют в Кутаиси.