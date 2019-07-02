Соперник «Ордабасы» по Лиге Европы потерпел поражение от соседа по таблице
Кутаисское «Торпедо», которое в июле станет соперником «Ордабасы» в Лиге Европы, потерпело поражение в матче чемпионата Грузии, передает корреспондент Vesti.kz.
Кутаисское «Торпедо», которое в июле станет соперником «Ордабасы» в Лиге Европы, потерпело поражение в матче чемпионата Грузии, передает корреспондент Vesti.kz.
В рамках 21-го тура команда Кахабера Чхетиани на своем поле со счетом 0:2 уступила «Локомотиву» из Тбилиси, пропустив на 71-й и 86-й минутах.
С 34 очками «Торпедо» занимает четвертое место, на два балла опережая идущих пятым «железнодорожников».
Напомним, первый матч между «Ордабасы» и «Торпедо» пройдет 11 июля в Шымкенте, а через неделю команды сыграют в Кутаиси.
Отметим, что «Торпедо» испытывает финансовые проблемы и перед стартом в ЛЕ потерял ряд футболистов.