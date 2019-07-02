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19:18 (мск), источник: Vesti.kz

Кабананга обратился к новичку «Астаны» из чемпионата Франции

Экс-нападающий «Астаны» Жуниор Кабананга обратился к новичку столичного клуба Фирмину Мубеле, передает корреспондент Vesti.kz.

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Форварды вместе играли в сборной ДР Конго, но в состав на проходящий сейчас Кубок африканских наций не попали.

«Удачи, братан», — написал на русском языке Кабананга в Instagram, прикрепив фото Мубеле.

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О переходе Мубеле «Астана» объявила сегодня, 2 июля. Последние полтора сезона конголезец выступал за «Тулузу» из французской Лиги 1, а в составе действующих чемпионов Казахстана будет играть на правах годичной аренды.

За «Астану» Кабананга выступал с 2015 по 2018 год, а в начале 2018-го был продан за два миллиона евро в «Аль-Наср» из чемпионата Саудовской Аравии. Спустя несколько месяцев форвард сборной ДР Конго вернулся в столичный клуб и отыграл еще один год в аренде, но в июне покинул команду, попрощавшись на казахском языке.

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