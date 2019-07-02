Кабананга обратился к новичку «Астаны» из чемпионата Франции

О переходе Мубеле «Астана» объявила сегодня, 2 июля. Последние полтора сезона конголезец выступал за «Тулузу» из французской Лиги 1, а в составе действующих чемпионов Казахстана будет играть на правах годичной аренды.

За «Астану» Кабананга выступал с 2015 по 2018 год, а в начале 2018-го был продан за два миллиона евро в «Аль-Наср» из чемпионата Саудовской Аравии. Спустя несколько месяцев форвард сборной ДР Конго вернулся в столичный клуб и отыграл еще один год в аренде, но в июне покинул команду, попрощавшись на казахском языке.