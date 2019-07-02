Казахстанский клуб не смог вернуть легионера из-за нового правила

Переходу помешало новое правило, по которому клубы ПФЛК не смогут заявлять легионеров старше 30 лет, если те не заиграны за свои сборные.

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В 2016 году Эррера забил три гола в 28 матчах КПЛ и помог «Иртышу» стать бронзовым призером КПЛ, а также стал первым в истории чемпионата Казахстана легионером из Чили. Сейчас 31-летний футболист играет на родине за «Палестино».

Кроме «Иртыша» и чилийских клубов, в карьере Эрреры также были молодежная команда испанского «Бетиса», азербайджанский «Нефтчи» и южнокорейский «Сеул».