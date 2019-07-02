Текущие события
Футбол. Еврокубки
2.07
Сент-Джозефс
Приштина
20
Футбол. Еврокубки
4.07
Кардифф МУ
Прогрес
Футбол. Еврокубки
4.07
Энгордани
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
4.07
Рунавик
Баллимена Юнайтед
Футбол. Еврокубки
4.07
Европа
Сант-Хулия
Футбол. Еврокубки
4.07
Тре Фиори
Клаксвик
Все события
Фоторепортажи
23Сборная России на ЧМ-2018
11Церемония закрытия II Европейских игр в Минске
2 июля, источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб не смог вернуть легионера из-за нового правила

Павлодарский «Иртыш» вел переговоры с чилийским полузащитником Игнасио Эррерой по поводу возвращения в команду, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Переходу помешало новое правило, по которому клубы ПФЛК не смогут заявлять легионеров старше 30 лет, если те не заиграны за свои сборные.

Читайте также
«Иртыш» подписал сербского нападающего

В 2016 году Эррера забил три гола в 28 матчах КПЛ и помог «Иртышу» стать бронзовым призером КПЛ, а также стал первым в истории чемпионата Казахстана легионером из Чили. Сейчас 31-летний футболист играет на родине за «Палестино».

Кроме «Иртыша» и чилийских клубов, в карьере Эрреры также были молодежная команда испанского «Бетиса», азербайджанский «Нефтчи» и южнокорейский «Сеул».

Напомним, в январе из-за нового правила о возрасте легионеров «Кайсар» был вынужден расстаться с 31-летним хорватским защитником Марином Оршуличем через неделю после подписания контракта.

Иртыш П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Луценко вырос, а Фульсанг рвет и мечет". Шефер - об итогах Спартакиады и перспективах "Астаны" на "Тур де Франс"
Шарапова досрочно закончила почти выигранный матч
Панарин сделал «Рейнджерс» самой русской командой в истории НХЛ
«Тоттенхэм» не покупал полгода. Сколько потратили конкуренты
ВАДА подозревает 298 русских спортсменов в употреблении допинга
«Зенит» отозвал футболиста из расположения «Ростова»
Женская сборная России вышла в четвертьфинал ЧЕ по баскетболу
15 самых ярких спортивных журналисток мира (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь