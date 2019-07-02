У «Тоттенхэма» не было трансферов полтора года. Сколько за это время потратили конкуренты?

Источник: AP 2019

Сегодня «Тоттенхэм» — главный ньюсмейкер в британском футболе. Команда Почеттино 517 дней страдала без трансферов и сегодня, наконец, выстрелила дуплетом. Утром «шпоры» подписали янгстера Джека Кларка (и сразу отдали его обратно в «Лидс» в аренду), а вечером провернули более серьезный трансфер — Танги Ндомбеле. За опорника «Лион» получил 62 млн евро, еще 10 млн могут добавиться в качестве бонусов.

За полтора года без трансферов (последним был Лукас Моура 30 января 2018-го) «Тоттенхэм» дважды пробился в Лигу чемпионов (3-е и 4-е место в двух сезонах) и дошел до финала этой самой ЛЧ. А что у конкурентов?

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Больше всех в Англии за 517 дней растранжирил «Челси». Но победа в Лиге Европы — вряд ли то, на что рассчитывал Роман Абрамович, отваливая 80 млн за Кепу и больше 50 за Жоржиньо. Еще забавнее выглядят траты «Юнайтед», которые явно переплатили и за Фреда прошлым летом, и за Ван-Биссаку этим.

«Ливерпуль» тоже тратил немало, но, во-первых, за две попытки все-таки взял Лигу чемпионов, а, во-вторых, действительно усилил состав. У «денежных мешков» из «Сити» — наоборот. Минимум трансферов и максимум результата — два золота АПЛ. И из крупных покупок только Рияд Марез за чуть больше 65 млн евро.

Пример самых больших и бесполезных растрат — «Эвертон». Перед началом того сезона ливерпульцы только сбитых летчиков у «Барсы» скупили больше, чем на 50 млн. А в итоге пролетели даже мимо еврокубков, уступив 7-е место только вернувшемуся из Чемпионшипа «Вулверхэмптону».

Европейским топ-клубам тоже нужно поучиться грамотному финансовому менеджменту у Даниэля Леви. Лидер, конечно, — «Реал», потративший только в этом окне больше 300 млн на Азара, Йовича, Милитао, Менди и Родриго. Фэйр-плей, где ты?

Из всех команд в прошлом сезоне трансферную перезагрузку пережила только «Бавария»: за деньги (10 млн евро) был куплен только 18-летний канадец Альфонсо Дэвис, о котором вы наверняка мало что слышали. Зато этим летом немцы отыгрались, уже потратив в 10 раз больше, чем год назад.

Но будет ли результат? Кажется, у «Тоттенхэма» всем стоит поучиться. Клуб из Лондона показывает: даже без больших вложений в современном футболе можно быть конкурентоспособным.