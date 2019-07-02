Социальная ответственность дня. Вместе с трансферами «Рома» объявляет о пропавших детях

Источник: AP 2019

Этим летом «Рома» обновляет состав. В связи с возможным уходом Эдина Джеко в «Интер» планируется взять в аренду Гонсало Игуаина, плюс идут переговоры с «Уфой» по трансферу Йонуца Неделчару. Римляне уже представили двух новичков — Леонардо Спинаццолу из «Ювентуса» и Амаду Диавара из «Наполи». Клуб ввел в футболе ноу-хау — теперь в клубном твиттере и инстаграме при объявлении новых игроков сообщают о пропавших детях в Италии и США. Это должно помочь в поисках и привлечь внимание общественности к проблеме пропажи детей по всему миру.

Летом «Рома» начала активно сотрудничать с Национальным центром пропавших и эксплуатируемых детей в США (NCMEC) и итальянской организацией Telefono Azzurro, входящих в Глобальную сеть пропавших детей (работает в 30 странах на пяти континентах). Оба фонда работают не только над поиском пропавших детей, но следят за проблемными семьями, чтобы предотвратить насилие над детьми.

По словам Пола Роджерса, главы отдела стратегии «Ромы», идея пришла им в голову после прочтения статьи о клипе Soul Asylum «Runaway Train», в котором использовалась похожая задумка с фото пропавших без вести, а также указанием времени и дат, когда и где их видели в последний раз. Были созданы четыре версии клипа — две для США и по одной для Великобритании и Австралии. В итоге удалось найти 21 ребенка из 36, которые были показаны в роликах.

Мы решили сделать что-то похожее для нашего времени социальных сетей. Наши объявления о трансферах создают вирусный эффект по всему миру, и мы решили использовать эту популярность не для пиара, а для помощи людям. Пол Роджерс Глава стратегического отдела «Ромы»

«Мы благодарны “Роме”, это инновационная инициатива помочь в решении глобальной проблемы, — говорит Джон Кларк, исполнительный директор и президент NCMEC. — Главное при пропаже ребенка не терять надежду, дети возвращаются домой спустя месяц, год и даже десять лет. При помощи “Ромы” у нас есть шанс не только найти пропавших детей, но и заявить об этой проблеме на весь мир».

Ниже — список пропавших детей, информация о которых была показана во время презентаций Спинаццолы и Диавара. Есть еще один повод ждать больше трансферов от «Ромы» этим летом.

США

Тэмми Флорес, 15 лет, Викторвилль, Калифорния

Ссамали, Кватия, 10 лет, Лейк-Блафф, Иллинойс,

Стивен Кэмпбелл, 10 лет, Эль-Пасо, Техас,

Орксо-Фрисанчо, 20 лет, Балтимор, Мэриленд

Джейлин Хименес, 15 лет, Бруклин, Нью-Йорк

Диего Флорес, 13, Викторвилль, Калифорния

Алора Бенитес, 16 лет, Редондо Бич, Калифорния

Рэйми Фрисанчо-Кисс, 14 лет, Балтимор, Мэриленд.

Европа