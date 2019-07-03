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12:38 (мск), источник: Газета.Ру

Коку заменит Лэмпарда в «Дерби Каунти»

Английский клуб «Дерби Каунти» определился с новым главным тренером, сообщает Sky Sports.

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Источник: AP 2019

Им должен стать голландец Филипп Коку.

Напомним, что предыдущий тренер команды Фрэнк Лэмпард возглавил лондонский «Челси». Коку подпишет контракт с «Дерби» в ближайшие сутки.

Агент Коку находился в Великобритании в течение последних двух дней и договорился о контракте с владельцем «Дерби Каунти» Мелом Моррисом.

Последним местом работы голландца был «Фенербахче», который он покинул в октябре 2018 года.

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