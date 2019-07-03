Коку заменит Лэмпарда в «Дерби Каунти»

Источник: AP 2019

Им должен стать голландец Филипп Коку.

Напомним, что предыдущий тренер команды Фрэнк Лэмпард возглавил лондонский «Челси». Коку подпишет контракт с «Дерби» в ближайшие сутки.

Агент Коку находился в Великобритании в течение последних двух дней и договорился о контракте с владельцем «Дерби Каунти» Мелом Моррисом.