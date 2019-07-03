Коку заменит Лэмпарда в «Дерби Каунти»
Английский клуб «Дерби Каунти» определился с новым главным тренером, сообщает Sky Sports.
Английский клуб «Дерби Каунти» определился с новым главным тренером, сообщает Sky Sports.
Им должен стать голландец Филипп Коку.
Напомним, что предыдущий тренер команды Фрэнк Лэмпард возглавил лондонский «Челси». Коку подпишет контракт с «Дерби» в ближайшие сутки.
Агент Коку находился в Великобритании в течение последних двух дней и договорился о контракте с владельцем «Дерби Каунти» Мелом Моррисом.
Последним местом работы голландца был «Фенербахче», который он покинул в октябре 2018 года.