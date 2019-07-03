Новичок «Астаны» стоимостью 2,5 миллиона евро объяснил свой выбор и цели в клубе

О переходе Мубеле чемпион Казахстана объявила 2 июля. «Астана» арендовала форварда на один год. Последние полтора сезона конголезец выступал за «Тулузу» в чемпионате Франции.

— «Астана» проявляла ко мне интерес давно. Через наших общих друзей с Жуниором Кабанангой они обратились ко мне, рассказали про амбициозный проект, который реализуется на базе клуба. Я вижу, что «Астана» — это серьезный клуб, который каждый год борется за чемпионство и участвует в еврокубках, поэтому я присоединился к клубу.

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— Перед подписанием контракта удалось ли поговорить со своим соотечественником Кабанангой о клубе?

— Мы постоянно с Жуниором на связи, у нас много общих друзей, поэтому мы часто с ним обсуждали «Астану». Джуниор всегда о клубе говорил только хорошие слова, сказал, что очень дружная раздевалка, и все люди, которые работают в клубе всегда тепло относятся к футболистам, стараясь создать им самые комфортные условия.

— Знали вы что-то о клубе до того, как «Астана» обратилась с предложением?

— Конечно, мы в сборной с Жуниором обсуждали «Астану». Кроме этого команда играет постоянно в еврокубках, поэтому всегда на виду.